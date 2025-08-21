Când nu știi ce să scoți repede din joben, iată o listă de salvat undeva, la care oricine poate apela în orice moment, dacă are niște rezerve prin cămară sau frigider. Sunt preparate gata într-un maxim de 30 de minute, unele chiar mult mai repede, și potrivite în cazul grupurilor mai mici sau mai mari de oameni flămânzi adunați în jurul mesei.

Rețete gata în 5 minute

Sos cu iaurt și țelină

Se numește Borani-yeh Karafs și este o rețetă iraniană, perfectă ca sos pentru crutoane sau legume crude, dar și pentru a umple sandvișuri, lipii sau de savurat chiar cu lingura. Se prepară cu iaurt grecesc, țelină, mentă și mărar uscat (în rețeta originală se folosesc ierburi deshidratate, nu proaspete), merișoare uscate, alune de pădure, sare, piper și ulei.

Pimento cheese

Această cremă tartinabilă este tipică sudului Statelor Unite și se prepară folosind brânză cheddar învechită rasă, maioneză și pimentos tocați (ardei roșii dulci, copți sau murați). Uneori se completează și cu cremă de brânză, condimente (paprika, piper cayenne, usturoi pudră), un strop de sos picant sau murături tocate.

Se servește rece sau la temperatura camerei, cu pâine, lipii, tacos, crackers, sandwichuri, burgeri ori ca dip pentru legume crude. Într-o versiune mai europeană, putem înlocui cheddarul cu cașcaval sau parmezan.

Hummus

Această cremă de năut nu are nevoie de prezentare, dar secretul constă în a nu face economie la crema de susan / tahini.

Rețete gata în 10 minute

Salată Coleslaw

Probabil una dintre cele mai tipice salate americane, făcută cu varză albă, varză roșie și morcovi tăiați julienne. NYT recomandă pentru dressing maioneză, oțet, zahăr și semințe de fenicul, dar o variantă mai ușoară se poate prepara și din iaurt grecesc și muștar. Se poate servi ca garnitură la carne sau în sandvișuri, burgeri, lipii umplute în stil wrap.

Salată de castraveți murați zdrobiți

În loc de salata clasică de castraveți proaspeți cu sare și oțet, aici se folosesc direct castraveți murați. Se scurg, se strivesc cu un ciocan de carne, se rup bucăți și se condimentează cu ceapă roșie, ierburi proaspete, muștar, ulei, maioneză sau iaurt, sare și piper. Perfectă lângă carne la grătar sau cotlete, dar și pentru sandvișuri cu preparate din carne, ton sau ouă fierte.

Salată cu smântână și ceapă

Inspirată din celebrua cremă dip americană, se prepară cu smântână fermentată, pudră de ceapă deshidratată, sare, piper și fire de chives tocate. Dacă vreți un plus de textură crocantă, se pot adăuga în ea și chipsuri sfărâmate chiar înainte de servire.

Salată cu ardei copți, fasole cannellini și mozzarella

Se folosește fasole albă din conservă, ardei copți, mozzarella ruptă cu mâna. Se condimentează cu ulei, oțet balsamic, usturoi zdrobit, busuioc sau alte ierburi și sare. O opțiune ideală și pentru vegetarieni.

Rețete gata în 15 minute

Salată de vinete, iaurt și nuci

Vinetele coapte pe grătar sau în cuptor se curăță de coajă și se taie cuburi. Se condimentează cu: iaurt grecesc, nuci prăjite, usturoi, zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare și piper. Ca variantă, putem adăuga și rodie sau ierburi proaspete (pătrunjel, coriandru).

Salată de fasole verde cu tahini

Fasolea verde se blanșează rapid și se răcește în apă cu gheață. Trebuie să devină puțin moale dar să rămână crocantă. Se asezonează cu pastă tahini, usturoi, lămâie, ulei de măsline, sare și piper. Opțional, i se pot adăuga și semințe de susan prăjite sau fulgi de ardei iute. Se servește călduță sau rece.