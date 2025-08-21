Când nu știi ce să scoți repede din joben, iată o listă de salvat undeva, la care oricine poate apela în orice moment, dacă are niște rezerve prin cămară sau frigider. Sunt preparate gata într-un maxim de 30 de minute, unele chiar mult mai repede, și potrivite în cazul grupurilor mai mici sau mai mari de oameni flămânzi adunați în jurul mesei.
Rețete gata în 5 minute
Sos cu iaurt și țelină
Se numește Borani-yeh Karafs și este o rețetă iraniană, perfectă ca sos pentru crutoane sau legume crude, dar și pentru a umple sandvișuri, lipii sau de savurat chiar cu lingura. Se prepară cu iaurt grecesc, țelină, mentă și mărar uscat (în rețeta originală se folosesc ierburi deshidratate, nu proaspete), merișoare uscate, alune de pădure, sare, piper și ulei.
Pimento cheese
Această cremă tartinabilă este tipică sudului Statelor Unite și se prepară folosind brânză cheddar învechită rasă, maioneză și pimentos tocați (ardei roșii dulci, copți sau murați). Uneori se completează și cu cremă de brânză, condimente (paprika, piper cayenne, usturoi pudră), un strop de sos picant sau murături tocate.
Se servește rece sau la temperatura camerei, cu pâine, lipii, tacos, crackers, sandwichuri, burgeri ori ca dip pentru legume crude. Într-o versiune mai europeană, putem înlocui cheddarul cu cașcaval sau parmezan.
Hummus
Această cremă de năut nu are nevoie de prezentare, dar secretul constă în a nu face economie la crema de susan / tahini.
Rețete gata în 10 minute
Salată Coleslaw
Probabil una dintre cele mai tipice salate americane, făcută cu varză albă, varză roșie și morcovi tăiați julienne. NYT recomandă pentru dressing maioneză, oțet, zahăr și semințe de fenicul, dar o variantă mai ușoară se poate prepara și din iaurt grecesc și muștar. Se poate servi ca garnitură la carne sau în sandvișuri, burgeri, lipii umplute în stil wrap.
Salată de castraveți murați zdrobiți
În loc de salata clasică de castraveți proaspeți cu sare și oțet, aici se folosesc direct castraveți murați. Se scurg, se strivesc cu un ciocan de carne, se rup bucăți și se condimentează cu ceapă roșie, ierburi proaspete, muștar, ulei, maioneză sau iaurt, sare și piper. Perfectă lângă carne la grătar sau cotlete, dar și pentru sandvișuri cu preparate din carne, ton sau ouă fierte.
Salată cu smântână și ceapă
Inspirată din celebrua cremă dip americană, se prepară cu smântână fermentată, pudră de ceapă deshidratată, sare, piper și fire de chives tocate. Dacă vreți un plus de textură crocantă, se pot adăuga în ea și chipsuri sfărâmate chiar înainte de servire.
Salată cu ardei copți, fasole cannellini și mozzarella
Se folosește fasole albă din conservă, ardei copți, mozzarella ruptă cu mâna. Se condimentează cu ulei, oțet balsamic, usturoi zdrobit, busuioc sau alte ierburi și sare. O opțiune ideală și pentru vegetarieni.
Rețete gata în 15 minute
Salată de vinete, iaurt și nuci
Vinetele coapte pe grătar sau în cuptor se curăță de coajă și se taie cuburi. Se condimentează cu: iaurt grecesc, nuci prăjite, usturoi, zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare și piper. Ca variantă, putem adăuga și rodie sau ierburi proaspete (pătrunjel, coriandru).
Salată de fasole verde cu tahini
Fasolea verde se blanșează rapid și se răcește în apă cu gheață. Trebuie să devină puțin moale dar să rămână crocantă. Se asezonează cu pastă tahini, usturoi, lămâie, ulei de măsline, sare și piper. Opțional, i se pot adăuga și semințe de susan prăjite sau fulgi de ardei iute. Se servește călduță sau rece.
Salată de năut cu avocado și lime
Se pregătește rapid din năut fiert (sau din conservă, bine scurs și clătit), combinat cu avocado tăiat cuburi. Dressingul se face din suc de lime, ulei de măsline, ceapă roșie tăiată fin și coriandru verde. Opțional, se pot adăuga roșii cherry, castraveți sau felii de ardei jalapeño – iuți dar nu foarte tare. Este excelentă ca umplutură pentru lipii sau sandvișuri.
Tabbouleh cu bulgur și ierburi proaspete
Bulgurul se hidratează în apă fierbinte și apoi se amestecă cu mult pătrunjel tocat, roșii tăiate cuburi mici, castraveți, mentă și ceapă verde. Se asezonează cu un dressing din ulei de măsline, suc de lămâie, sare și piper. Este un clasic al bucătăriei libaneze.
Salată caprese reinterpretată
Varianta modernă a salatei caprese adaugă la clasica combinație de roșii și mozzarella și felii de piersici, busuioc proaspăt și oțet balsamic. Rezultatul este o salată dulce-acrișoară, perfectă pentru zilele călduroase.
Salată de ton cu maioneză și lămâie
Se pregătește simplu din ton din conservă, maioneză, suc de lămâie și arpagic tocat. Pentru un plus de gust, se pot adăuga castraveți murați, țelină sau ceapă. Se servește pe pâine prăjită sau în lipii.
Rețete gata în 20 de minute
Salată de paste cu pesto și legume
Pastele scurte (fusilli sau penne) se fierb și când nu sunt încă reci se amestecă cu pesto de busuioc. Se completează cu roșii cherry, măsline, mozzarella și dovlecei la grătar. O alegere sigură pentru cei care caută o masă mai consistentă.
Salată de quinoa cu legume de vară
Quinoa fiartă și răcită se combină cu dovlecel, ardei, roșii și porumb. Se asezonează cu un dressing din ulei de măsline, lămâie, sare și piper. Opțional, se poate adăuga brânză feta sau semințe prăjite.
Rețete gata în 25–30 de minute
Salată de cartofi cu iaurt și ierburi aromatice
Cartofii fierți în coajă, răciți, curățați și tăiați cuburi, se amestecă cu un dressing din iaurt grecesc, muștar, suc de lămâie și ulei de măsline. Se adaugă verdețuri precum mărar, pătrunjel și ceapă verde. Este o variantă mai ușoară și mai proaspătă decât cea clasică, cu maioneză.
Salată de orez în stil mediteranean
Pentru salata de orez se folosește de regulă orezul asiatic. Fiert și răcit, se combină cu roșii, castraveți, măsline, feta și ardei gras. Dressingul se prepară din ulei de măsline, oregano și suc de lămâie. Se servește rece, fiind ideală la plajă, la picnicuri sau mese la pachet.
Salată de linte cu verdețuri și brânză feta
Lintea fiartă se amestecă cu ceapă roșie, roșii cherry, pătrunjel și coriandru. Dressingul este simplu: ulei de măsline, lămâie, sare și piper. Se servește cu feta sfărâmată deasupra.
Salată de pui în stil asiatic
Pieptul de pui la grătar, tăiat fâșii, se combină cu varză chinezească sau albă, morcov și castravete. Dressingul se face din sos de soia light, ghimbir, ulei de susan și suc de lime, iar la final se presară semințe de susan.
Salată de orz perlat cu legume coapte
Orzul perlat, fiert și răcit, se combină cu vinete și dovlecei sotați cuburi mici, și ardei copți. Dressingul din ulei de măsline, oțet balsamic și busuioc îi oferă o aromă intensă. Este o salată hrănitoare și sățioasă.
Salată caldă de ciuperci și spanac
Ciupercile (champignon sau pleurotus) se sotează rapid cu usturoi și ulei de măsline, apoi se adaugă peste frunzele de spanac proaspăt. Dressingul se face din suc de lămâie și piper negru. Se poate completa cu un ou poșat sau parmezan ras.