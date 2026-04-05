Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, cunoscută popular sub numele de Florii, aduce cu sine cea mai așteptată dezlegare din Postul Mare. Este ziua în care peștele este vedeta mesei, iar familiile se strâng să-i sărbătorească pe cei cu nume de flori.

Un pește perfect gătit la cuptor

Una dintre cele mai bune metode de a prepara peștele este la cuptor. Peștele curățat de solzi și intestine este pus întreg într-o tavă și se prepară aproape fără bătaie de cap.

Doradă cu lămâie și usturoi. Ideal pentru iubitorii de pește cu carne albă. Așază doradele întregi într-o tavă, stropește-le generos cu ulei de măsline și suc de lămâie, apoi pune câțiva căței de usturoi zdrobiți cu cuțitul (cu coajă cu tot). Coace la 180°C cam 20 de minute. Secretul? Să nu-l lași prea mult la copt ca să rămână suculent.

Somon cu oregano. Acest condiment aduce în bucătărie aromele mediteraneene. Unge peștele cu un mix de ulei, usturoi pisat și oregano uscat sau pune o crenguță de oregano proaspăt. După 25-30 de minute la cuptor, vei obține o crustă rumenă și o carne suculentă.

Un preparat exotic, paella cu fructe de mare

Cine spune că masa de sărbătoare trebuie să fie doar tradițională? Poți împrumuta și rețete internaționale ca, de exemplu, o paella cu fructe de mare.

Creveții sau mixul de fructe de mare se trag în tigaie să lase zeamă, dar apoi se scot să nu se gătească prea tare. Călește ceapă, usturoi, ardei și roșii, adaugă orezul și „stinge-le” cu o supă fierbinte de pește. Condimentează cu sare, piper, boia de ardei și câteva fire de șofran. Lasă orezul la fier cam 15-18 minunte să absoarbă tot lichidul fără a amesteca prea des să nu se facă pilaf. Cu câteva minute înainte de a fi gata pune înapoi fructele de mare.

- articolul continuă mai jos -

Sfaturi pentru un preparat de pește reușit