Cartofii prăjiți, gratinați sau copți sunt deja confort food pentru mulți oameni, însă un preparat tradițional libanez începe să atragă tot mai multă atenție online și în restaurantele cu specific mediteranean: Batata Harra.

Preparatul, al cărui nume se traduce literalmente prin „cartofi picanți”, combină cuburi de cartofi copți cu usturoi, coriandru, lămâie, ulei de măsline și fulgi de ardei iute, potrivit AllRecipes.

Rețeta a devenit virală în ultimele luni pe TikTok și Instagram, unde numeroși creatori de conținut culinar o descriu drept una dintre cele mai aromate variante de a găti cartofii.

Ce este Batata Harra

Batata Harra este un preparat tradițional din bucătăria libaneză și levantină, servit de obicei ca garnitură sau mezze alături de:

hummus

shaworma

gyros

carne la grătar

sosuri pe bază de iaurt

Preparatul a fost readus recent în atenția publicului după ce Allrecipes a scris despre popularitatea lui într-un restaurant mediteranean din Florida. Potrivit lui Karim Ghussaini, proprietarul restaurantului Lily’s Mediterranean Grill, secretul preparatului stă tocmai în simplitatea ingredientelor.

- articolul continuă mai jos -

„Batata Harra este un preparat libanez tradițional, foarte aromat. Numele înseamnă literalmente ‘cartofi picanți’, iar rețeta conține cartofi, usturoi, lămâie, coriandru și fulgi de ardei iute”, explică acesta.

De ce sunt atât de apreciați acești cartofi

La bază, preparatul seamănă cu orice rețetă de cartofi copți cuburi, însă diferența vine din sosul în care sunt amestecați după coacere.

Cartofii sunt combinați cu ulei de măsline aromatizat cu:

usturoi

coriandru proaspăt

suc de lămâie

fulgi de chili

Rezultatul este un preparat crocant la exterior, dar proaspăt și foarte aromat.

Mulți îl servesc cu tzatziki sau alte sosuri pe bază de iaurt pentru a echilibra gustul picant și aciditatea lămâii.

Pe TikTok, hashtagul #batataharra a strâns milioane de vizualizări, iar preparatul este prezentat frecvent drept garnitura ideală pentru shaworma și preparatele mediteraneene.

Cum se prepară acasă

Potrivit lui Karim Ghussaini, rețeta poate fi făcută foarte simplu și acasă.

Cartofii se taie cuburi, se amestecă cu ulei de măsline și se coc la temperatură mare, aproximativ 230 de grade Celsius, timp de circa 20 de minute, până devin aurii și crocanți.

Separat, într-o tigaie, se pregătește amestecul aromat:

usturoi

coriandru

fulgi de ardei iute

suc de lămâie

ulei de măsline

La final, cartofii copți sunt amestecați direct în sosul fierbinte.

„După ce încerci Batata Harra, devine genul de preparat la care te gândești constant”, spune Ghussaini.