De ce se numește consommé? Pentru că, spre deosebire de o supă limpede preparată din carne și diferite legume și apoi strecurată, acesta este un preparat mult mai concentrat, sau „consumat”, o metaforă pentru a spune că a fiert foarte mult.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Este în realitate considerat un aperitiv tradițional al bucătăriei din Franța, preparat inițial în familiile nobiliare. Din carne de pasăre sau de vită și legume care îi completează gustul. În final devine limpede pentru că la fiert i se adaugă albuș de ou, care are darul să coaguleze grăsimile și eventualele impurități.

Acesta se elimină prin filtrare, iar supa se servește tradițional în cești mari de supă cu două toarte, numite chiar cești pentru consommé. Adică, fără lingură, se bea pur și simplu. Face parte din marea categorie a supelor, pe care francezii le numesc generic potage.

Între timp, tehnicile de preparare a acestei supe concentrate au devenit atât de multe și diversificate, încât astăzi există consommé printanier, aurora, à la bonne femme, brunoise, Carmen, Cenerentola, Colbert, julienne, madrilène etc. Iată mai jos cum se prepară varianta cea mai simplă, adaptată din Larousse Gastronomique. Poate fi propunerea surpriză de mâncare de Revelion în familie, dar și o cină ideală de duminică după mesele grele de Crăciun.