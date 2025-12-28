De ce se numește consommé? Pentru că, spre deosebire de o supă limpede preparată din carne și diferite legume și apoi strecurată, acesta este un preparat mult mai concentrat, sau „consumat”, o metaforă pentru a spune că a fiert foarte mult.
Este în realitate considerat un aperitiv tradițional al bucătăriei din Franța, preparat inițial în familiile nobiliare. Din carne de pasăre sau de vită și legume care îi completează gustul. În final devine limpede pentru că la fiert i se adaugă albuș de ou, care are darul să coaguleze grăsimile și eventualele impurități.
Acesta se elimină prin filtrare, iar supa se servește tradițional în cești mari de supă cu două toarte, numite chiar cești pentru consommé. Adică, fără lingură, se bea pur și simplu. Face parte din marea categorie a supelor, pe care francezii le numesc generic potage.
Între timp, tehnicile de preparare a acestei supe concentrate au devenit atât de multe și diversificate, încât astăzi există consommé printanier, aurora, à la bonne femme, brunoise, Carmen, Cenerentola, Colbert, julienne, madrilène etc. Iată mai jos cum se prepară varianta cea mai simplă, adaptată din Larousse Gastronomique. Poate fi propunerea surpriză de mâncare de Revelion în familie, dar și o cină ideală de duminică după mesele grele de Crăciun.
Ingrediente pentru supa consommé
• 350 g pulpă de vită macinată
• 100 g țelină apio sau rădăcină
• 100 g morcovi
• 100 g ceapă
• 1 șalotă
• 2 căței de usturoi
• 2 cuișoare
• 2 albușuri de ou
• bouquet garni/ ierburi aromatice (pătrunjel, dafin, cimbru, salvie)
• 2 litri de supă de carne/stock rece, care se prepară din oase și resturi de carne
Procedeu
1.Tocăm foarte fin țelina, morcovii, ceapa și șalota.
2. Într-un bol de lucru, amestecăm legumele tăiate mărunc cu carnea tocată și albușurile folosind o furculiță.
3. Transferăm totul într-o oală încăpătoare, adăugăm usturoiul întreg, ierburile aromatice legate la un loc cu sfoară de bucătărie și cuișoarele.
4. Turnăm supa rece deasupra. Aprindem aragazul și aducem la punctul de fierbere la foc mai iute.
5. Din momentul în care începe să fiarbă lăsăm focul foarte mic timp de aproximativ o oră și jumătate. Se va forma deasupra un așa zis „capac proteic” (compus din albușuri, legume și impurități). Facem o gaură în centrul acestei cruste pentru a permite lichidului să fiarbă ușor. Esențial: Nu trebuie să amestecăm deloc în timpul gătirii!
6.Tapetăm o sită fină de metal cu un tifon umed și o așezăm deasupra unui bol în care vom servi supa.
7. Rupem ușor crusta și turnăm lichidul prin sită în bol sau ceașca specială. Supa consommé este gata.
8. Se poate servi, alternativ la varianta în care se bea, cu crutoane de pâine.