Printre felurile tradiționale pe multe mese de Crăciun ale italienilor se numără în cele mai multe dintre regiuni o supă limpede preparată din carne și legume și apoi filtrată. Dacă vrem să găsim o asemănare, e cam ca supa românească de găină cu tăiței sau cu găluște, dar cu ceva deosebiri. Se servește, fără excepție, la masa festivă de Crăciun ca prim fel principal, după aperitive.

Diferențele cu supa noastră constau în faptul că se folosesc mai multe tipuri de carne, iar adaosurile pot fi de multe feluri, uneori chiar direct în farfurie. Nu există o rețetă anume, e vorba de un obicei declinat în funcție de specificul local, dar supa se prepară în linii mari după cum urmează. Iar ca soluție practică, putem folosi exact supa în care fierbem carnea și legumele pentru salată beouf, o super idee antirisipă.

Ingrediente pentru 4-6 porții

Carne: 500g carne de vită cu os, din cea pentru rasol, 500g carne de pasăre cu oase, opțional și un os de porc.

Legume: 2 morcovi mari, 1 tulpina țelină (apio), 1 ceapă mare, uneori sotată bine în tigaie înainte, 1 cățel de usturoi.

Condimente: 2-3 boabe de piper, 1-2 cuișoare, 1 foaie de dafin uneori, sare. Italienii mai adaugă și cojile de parmezan.

Cum se prepară

Așează carnea în oală 4 litri de apă rece. Fierbe la foc foarte mic, luând spuma la început, pănă nu se mai formează. Adaugă legumele după ce apa nu mai face spumă. Fierbe minim 3 ore la foc foarte mic, sub capac. Strecoară printr-o sită foarte fină. Supa care rezultată este supa care va fi servită la masă – trebuie să fie clară și relativ densă. O bună practică este aceea de a o lăsa să se răcească, situație în care grăsimea se adună deasupra, un procedeu simplu pentru a o elimina (se poate folosi ulterior). Ulterior, supa se încălzește din nou înainte de a o servi, cât mai fierbinte.

Cu ce se pot înlocui tăițeii sau găluștile de griș

În funcție de zonă și obiceiuri, italienii adaugă fie direct în supa clocotită diferite variante de paste, unele mai elaboreate, fie adaugă la final în farfurie crutoane sau ceva similar care se prepară special pentru acest tip de supă. După cum urmează:

Este cel mai popular înlocuitor pentru pâine. Aluatul lor sunt este cel de paste propriu-zise, ci un amestec din pesmet fin, parmezan ras, ouă, nucșoară, uneori și coajă de lămâie, pentru un plus de prospețime.

Se amestecă toate ca la orice aluat, care rezultă destul de moale. Apoi se trece printr-o presă cu găuri mari (sau o presă de cartofi) direct în supa care fierbe. Rezultă ca niște „viermișori” groși și foarte gustoși.

Stracciatella (Roma)

Sunt ceea ce numim, românește, zdrențe de ou. Ies foarte fine și se prepară astfel: se bat ouăle cu mult parmezan și puțin pătrunjel tăiat foarte mărunt.

Se toarnă în fir subțire în supa clocotită, amestecând rapid cu telul. Oul se coagulează instant în fâșii mici și pufoase, parmezanul și pătrunjelul dau gust și aromă.

Cappelletti sau tortellini

De Crăciun, tradițional nu se mănâncă niciodată tortellini cu sos, ci doar în supă limpede, pe care italienii o numesc brodo. Acestea sunt umplute cu carne (prosciutto, mortadella, vită) și fierb 2-3 minute direct în bulion înainte de servire.

Grattini

Sunt bucățele foarte mici de aluat proaspăt preparat din făină și ou dar ceva mai tare decât clasica proporție 1 ou și 100 g făină. E nevoie să fie mai tare pentru că se rade pe răzătoare, adăugat direct în supă.

Quadrucci

Sunt paste de casă tăiate în formă pătrățele minuscule (2-3 mm). E suficient să ne imaginăm niște tăiței subțiri, care nu se lasă lungi, ci se taie apoi în fragmente foarte mici.

Se folosesc atunci când intenția este de a servi oaspeților la masa de Crăciun o supă mai ușoară, dar care să nu fie totuși lipsită de consistență.