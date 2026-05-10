O descoperire surprinzătoare făcută de cercetători ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg circulația apei în plante și chiar felul în care reconstruiesc clima din trecutul îndepărtat al Pământului.

Potrivit unui studiu prezentat de cercetători de la University of New Mexico, apa extrasă din planta Equisetum – cunoscută popular drept coada-calului – a înregistrat cea mai extremă semnătură izotopică a oxigenului măsurată vreodată într-un material terestru, notează Earth.com. Descoperirea este considerată excepțională pentru că valorile obținute erau atât de neobișnuite încât, la prima vedere, ar fi putut fi confundate cu mostre provenite din meteoriți.

Equisetum este una dintre cele mai vechi plante existente pe planetă. Strămoșii săi trăiau pe Pământ încă din perioada în care dinozaurii nici măcar nu apăruseră. Această plantă este considerată o „fosilă vie”, păstrând caracteristici biologice aproape neschimbate de sute de milioane de ani. Cercetătorii au analizat exemplare de Equisetum laevigatum colectate din zona râului Rio Grande, în statul american New Mexico.

Apa părea „venită din spațiu”

Echipa condusă de geochimistul Zachary Sharp a analizat apa din interiorul tulpinilor plantei, de la bază până la vârf. Rezultatele au arătat un fenomen neobișnuit: pe măsură ce apa urcă prin tulpină, compoziția izotopică a oxigenului devine tot mai concentrată în izotopi grei. Acest proces este cauzat de evaporarea constantă a apei prin pereții tulpinii. Pe măsură ce moleculele mai ușoare se evaporă mai repede, cele mai grele rămân și se concentrează. Acest mecanism creează un gradient chimic extrem. Cercetătorii spun că valorile măsurate au depășit orice limită cunoscută anterior pentru materiale terestre. „Dacă aș fi găsit această probă, aș fi spus că vine dintr-un meteorit”, a declarat Zachary Sharp, referindu-se la semnătura chimică neobișnuită.

- articolul continuă mai jos -

Această comparație cu materialele extraterestre arată cât de neobișnuit este fenomenul. În mod normal, astfel de valori extreme sunt asociate cu procese cosmice, nu cu plante vii.

Izotopii oxigenului sunt folosiți de cercetători ca instrumente pentru a urmări traseul apei în natură.

Ei oferă informații despre sursa apei, viteza evaporării, nivelul de umiditate din atmosferă sau condițiile climatice. Până acum, modelele privind comportamentul acestor izotopi în plante aveau multe necunoscute. Dar noua descoperire ajută la rafinarea acestor modele.

O nouă cheie pentru clima din trecut

Poate cea mai importantă implicație a studiului este legată de paleoclimatologie. Fosilele de Equisetum păstrează structuri microscopice din siliciu, numite fitoliți, care pot conserva semnătura izotopică timp de milioane de ani. Aceste structuri ar putea deveni un instrument nou pentru reconstruirea climei antice. Cercetătorii cred că astfel vor putea estima umiditatea și condițiile atmosferice din perioade foarte îndepărtate, inclusiv din epoca dinozaurilor.

Studiul obligă comunitatea științifică să regândească felul în care interpretează datele izotopice din plantele moderne și fosile. Până acum, valorile extreme erau considerate imposibile în condiții naturale terestre. Acum, planta banală cunoscută drept „coada-calului” demonstrează contrariul. Mai mult, descoperirea ar putea explica rezultate ciudate observate anterior la alte plante din zone aride.

La prima vedere, Equisetum pare o plantă banală, prezentă în multe zone umede ale lumii. Dar structura sa internă funcționează ca un sistem natural de distilare extrem de eficient. Această „inginerie biologică” transformă planta într-un laborator natural care oferă informații valoroase despre apă, climă și istoria geologică a Pământului. Descoperirea arată încă o dată că uneori cele mai mari mistere ale planetei pot fi ascunse în cele mai simple forme de viață.

Planta coada-calului este folosită în fitoterapie de secole, fiind cunoscută pentru efectele ei terapeutice.