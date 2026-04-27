Puține preparate reușesc să combine atât de bine gustul dulce, sărat, picant și umami precum puiul teriyaki. Inspirată din bucătăria japoneză, această rețetă propusă de Dailymail transformă câteva ingrediente simple într-un preparat intens aromat, cu o glazură lipicioasă și caramelizată care se prinde perfect de carne.
Secretul stă în echilibrul dintre sosul de soia, dulceața siropului de arțar sau a mierii, prospețimea ghimbirului și nota ușor picantă a condimentelor. Preparatul este rapid, nu cere tehnici complicate și poate fi servit atât cu orez, cât și cu tăiței sau legume la abur.
Este genul de rețetă care arată bine, miroase excelent și se face cu minim de efort.
Pentru 2-4 porții ai nevoie de:
Într-o tigaie antiaderentă pune usturoiul ras, ghimbirul, sosul de soia, siropul de arțar (sau mierea), uleiul de susan, ketchupul, condimentul shichimi și uleiul vegetal.
Adaugă bucățile de pui și amestecă bine, astfel încât carnea să fie complet acoperită de sos.
Este important ca aromele să fie distribuite uniform.
Pune tigaia pe foc mediu spre mic și acoper-o cu un capac. Lasă puiul la gătit timp de 10 minute. Întoarce apoi carnea și mai las-o încă 10 minute. În acest timp, întoarce bucățile de câteva ori prin sos, pentru a absorbi cât mai bine aromele.
Dacă mai rămâne lichid în tigaie după cele 20 de minute, mărește focul. Lasă sosul să scadă până când devine o glazură densă și lipicioasă. Întoarce frecvent carnea, astfel încât glazura să se prindă uniform. Dacă vrei un gust mai intens, poți lăsa carnea să se caramelizeze ușor pe margini. Important este ca sosul să fie gros și lipicios, nu lichid.
După ce glazura s-a redus complet, ia tigaia de pe foc. Taie puiul felii și presară semințe de susan deasupra. Se servește ideal cu Orez simplu, tăiței sau legume la abur.
Dacă vrei un plus de aromă:
Pentru o variantă mai dulce, poți folosi miere în loc de sirop de arțar.
Pentru o variantă mai autentică, mirinul este alegerea ideală.
