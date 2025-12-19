Prăjitura Alba ca Zăpada este unul dintre cele mai îndrăgite deserturi tradiționale românești, asociată cu sărbătorile de iarnă, dar pregătită cu succes pe tot parcursul anului. Foi subțiri cu miere, cremă fină cu aromă de lămâie și o textură care devine perfectă după o zi de odihnă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Alba ca Zăpada nu se mănâncă imediat, iar acesta este poate cel mai important „secret” al rețetei. După o zi la rece, foile devin moi, crema se stabilizează, iar prăjitura capătă gustul clasic, exact așa cum este cunoscut din copilărie.

Ingrediente

Pentru foi:

2 ouă

150 g zahăr

80 g unt

2 linguri miere

1 linguriță bicarbonat de sodiu

2 linguri lapte

500–550 g făină

Pentru cremă:

1 l lapte

200 g zahăr

120 g griș

200 g unt (la temperatura camerei)

sucul și coaja rasă de la 1–2 lămâi (după gust)

1 plic zahăr vanilat (opțional)

Pentru decor:

zahăr pudră

Mod de preparare

1. Prepararea foilor

Ouăle se bat cu zahărul, apoi se adaugă untul, mierea, laptele și bicarbonatul. Compoziția se pune pe baie de aburi și se amestecă până devine omogenă și ușor spumoasă.

Se ia de pe foc, se încorporează făina și se frământă un aluat potrivit de tare. Aluatul se împarte în 4–5 bucăți egale, care se întind în foi subțiri și se coc pe dosul tăvii, la 180°C, timp de 5-7 minute fiecare, până devin ușor aurii.

2. Prepararea cremei

Laptele se pune la fiert cu zahărul. Când începe să clocotească, se adaugă grișul în ploaie, amestecând continuu, până se obține o cremă groasă. Se lasă la răcit complet. Untul se mixează spumă și se încorporează treptat în crema de griș, apoi se adaugă sucul și coaja de lămâie, pentru gustul specific, ușor acrișor.

3. Asamblare

Foile se așază alternativ cu strat generos de cremă. Ultima foaie rămâne simplă. Prăjitura se presează ușor, se acoperă și se lasă la rece minimum 8–12 ore (ideal peste noapte), pentru ca foile să se frăgezească.

4. Servire

Înainte de servire, se pudrează cu zahăr și se taie în forme dreptunghiulare.