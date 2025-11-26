În sezonul rece, sarmalele rămân unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale. Pentru cei care țin post sau vor o variantă mai ușoară, există o rețetă la fel de gustoasă, dar fără carne și fără ciuperci.

Fără carne, fără ciuperci, dar cu aromă bogată datorită nucii și legumelor, aceste sarmale de post sunt ideale atât pentru masa de familie, cât și pentru meniul de sărbători. Sunt sățioase, parfumate și pun în valoare tradiția românească în cea mai pură formă a ei.

Ingrediente (aprox. 25–30 de sarmale):

1 varză murată de mărime medie

200 g orez

2 morcovi mari, dați pe răzătoare

2 cepe mari, tocate mărunt

1 ardei kapia, tocat mărunt

150 g nucă măcinată

100 ml bulion sau pastă de roșii

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat

1 legătură mărar

1 legătură pătrunjel

Sare și piper după gust

Câteva frunze de dafin

Mod de preparare: