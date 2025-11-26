În sezonul rece, sarmalele rămân unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale. Pentru cei care țin post sau vor o variantă mai ușoară, există o rețetă la fel de gustoasă, dar fără carne și fără ciuperci.
Fără carne, fără ciuperci, dar cu aromă bogată datorită nucii și legumelor, aceste sarmale de post sunt ideale atât pentru masa de familie, cât și pentru meniul de sărbători. Sunt sățioase, parfumate și pun în valoare tradiția românească în cea mai pură formă a ei.
Ingrediente (aprox. 25–30 de sarmale):
- 1 varză murată de mărime medie
- 200 g orez
- 2 morcovi mari, dați pe răzătoare
- 2 cepe mari, tocate mărunt
- 1 ardei kapia, tocat mărunt
- 150 g nucă măcinată
- 100 ml bulion sau pastă de roșii
- 2 linguri ulei
- 1 linguriță boia dulce
- 1 linguriță cimbru uscat
- 1 legătură mărar
- 1 legătură pătrunjel
- Sare și piper după gust
- Câteva frunze de dafin
Mod de preparare:
- Pregătirea verzei: Se desfac foile de varză una câte una și se curăță de nervurile groase. Dacă varza este prea sărată sau prea acră, se clătește în apă rece.
- Compoziția pentru umplutură: Într-o tigaie se călesc ceapa și morcovul în ulei, până devin moi. Se adaugă ardeiul, apoi orezul spălat și se amestecă timp de 1–2 minute.
Se încorporează nuca măcinată, boiaua, cimbrul, verdeața tocată, jumătate din cantitatea de bulion, sare și piper. Compoziția nu trebuie gătită complet, doar înmuiată.
- Asamblarea sarmalelor: Pe fiecare foaie de varză se pune câte o lingură de umplutură și se rulează strâns, sigilând capetele.
- Așezarea în oală: Pe fundul oalei se pun resturi de varză tocată. Sarmalele se aranjează în straturi, alternând cu varză mărunțită și foi de dafin.
Se acoperă cu apă fierbinte amestecată cu restul de bulion.
- Gătirea: Sarmalele se fierb la foc mic aproximativ 1,5–2 ore sau se coc în cuptor, la 170°C, pentru un gust mai intens.