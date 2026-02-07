Pe blogul său, Adi Hădean a publicat rețeta papagomboților, un desert care combină papanașii fierți cu gomboții cu prune. Preparatul are o puternică încărcătură personală și pornește din bucătăria de familie, unde deserturile cu brânză dulce și cele cu prune erau nelipsite, mai ales în sezonul rece.
Papagomboții sunt papanași fierți, umpluți cu prune și magiun, apoi tăvăliți prin pesmet rumenit, ușor crocant. Rețeta este construită simplu, cu ingrediente clasice, și pune accent pe textură și gust echilibrat.
Ingrediente pentru papagomboți (aprox. 20-22 bucăți)
- 700 g brânză grasă de vaci, bine scursă de zer
- 40 g zahăr pudră
- 40 g zahăr tos
- 2 ouă medii
- 80-100 g griș
- 3 linguri semințe de mac
- coaja rasă de la 1 lămâie bio sau esență de lămâie
- 1 praf de sare
- 10-11 prune mici
- magiun de prune
- smântână, pentru servire
Cantitatea este orientativă. Numărul final depinde de mărimea papagomboților și de dimensiunea prunelor.
Ingrediente pentru crusta de pesmet
- 200 g pesmet clasic sau panko
- 100 ml ulei
- 100 g zahăr tos
- 40 g zahăr vanilat
- scorțișoară, opțional
Mod de preparare – crusta de pesmet
Se încinge uleiul într-o tigaie largă. Se adaugă pesmetul și se amestecă constant până capătă o culoare auriu-brună. Se adaugă zahărul tos și scorțișoara și se continuă prăjirea, amestecând des, pentru a evita arderea. La final se încorporează zahărul vanilat.
Mod de preparare – papagomboți
Brânza, zahărul pudră, zahărul tos, ouăle, grișul, macul, coaja de lămâie și sarea se amestecă până se obține un aluat omogen. Compoziția se lasă la rece aproximativ o oră, pentru ca grișul să se hidrateze.
Între timp, se pune la fiert o oală cu apă și puțină sare. Prunele se taie pe jumătate și se umplu cu magiun.
Din aluat se ia câte o porție, se aplatizează în palmă, se așază o jumătate de prună umplută și se modelează sub formă de bilă. Procedeul se repetă până la terminarea compoziției.
Papagomboții se fierb în apă clocotită, în două tranșe, aproximativ 6–7 minute, până se ridică la suprafață. Se scot cu spumiera și se transferă direct în tigaia cu pesmet, unde se tăvălesc până sunt acoperiți uniform.
Sevire
Papagomboții se servesc calzi, cu smântână și dulceață de prune. Opțional, pot fi însoțiți de un sos de prune flambate, preparat separat. Se pot consuma și reci, a doua zi, fără să-și piardă textura sau gustul.