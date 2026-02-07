Pe blogul său, Adi Hădean a publicat rețeta papagomboților, un desert care combină papanașii fierți cu gomboții cu prune. Preparatul are o puternică încărcătură personală și pornește din bucătăria de familie, unde deserturile cu brânză dulce și cele cu prune erau nelipsite, mai ales în sezonul rece.

Papagomboții sunt papanași fierți, umpluți cu prune și magiun, apoi tăvăliți prin pesmet rumenit, ușor crocant. Rețeta este construită simplu, cu ingrediente clasice, și pune accent pe textură și gust echilibrat.

Ingrediente pentru papagomboți (aprox. 20-22 bucăți)

700 g brânză grasă de vaci, bine scursă de zer

40 g zahăr pudră

40 g zahăr tos

2 ouă medii

80-100 g griș

3 linguri semințe de mac

coaja rasă de la 1 lămâie bio sau esență de lămâie

1 praf de sare

10-11 prune mici

magiun de prune

smântână, pentru servire

Cantitatea este orientativă. Numărul final depinde de mărimea papagomboților și de dimensiunea prunelor.

Ingrediente pentru crusta de pesmet

200 g pesmet clasic sau panko

100 ml ulei

100 g zahăr tos

40 g zahăr vanilat

scorțișoară, opțional

Mod de preparare – crusta de pesmet

Se încinge uleiul într-o tigaie largă. Se adaugă pesmetul și se amestecă constant până capătă o culoare auriu-brună. Se adaugă zahărul tos și scorțișoara și se continuă prăjirea, amestecând des, pentru a evita arderea. La final se încorporează zahărul vanilat.

Mod de preparare – papagomboți

Brânza, zahărul pudră, zahărul tos, ouăle, grișul, macul, coaja de lămâie și sarea se amestecă până se obține un aluat omogen. Compoziția se lasă la rece aproximativ o oră, pentru ca grișul să se hidrateze.

Între timp, se pune la fiert o oală cu apă și puțină sare. Prunele se taie pe jumătate și se umplu cu magiun.

Din aluat se ia câte o porție, se aplatizează în palmă, se așază o jumătate de prună umplută și se modelează sub formă de bilă. Procedeul se repetă până la terminarea compoziției.

Papagomboții se fierb în apă clocotită, în două tranșe, aproximativ 6–7 minute, până se ridică la suprafață. Se scot cu spumiera și se transferă direct în tigaia cu pesmet, unde se tăvălesc până sunt acoperiți uniform.

Sevire

Papagomboții se servesc calzi, cu smântână și dulceață de prune. Opțional, pot fi însoțiți de un sos de prune flambate, preparat separat. Se pot consuma și reci, a doua zi, fără să-și piardă textura sau gustul.