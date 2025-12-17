Taste Atlas este o enciclopedie online interactivă și un ghid de călătorie dedicat exclusiv gastronomiei tradiționale, ingredientelor locale și restaurantelor autentice din întreaga lume. Lansată în 2018, platforma funcționează ca o hartă globală a aromelor, oferind informații detaliate despre peste 10.000 de preparate și băuturi. Scopul său principal este de a promova cultura culinară locală și de a ajuta călătorii să descopere ce și unde să mănânce pentru o experiență gastronomică veritabilă în orice colț al planetei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Platforma este celebră la nivel mondial pentru clasamentele și topurile sale bazate pe recenziile utilizatorilor, cum ar fi listele cu cele mai bune bucătării naționale sau cele mai apreciate preparate specifice. Deși aceste clasamente generează adesea dezbateri aprinse pe rețelele de socializare, Taste Atlas rămâne o resursă esențială pentru documentare, oferind inclusiv recomandări de restaurante unde se pot degusta rețete originale, validate de critici gastronomici și de comunitatea locală.

Topul celor mai bune deserturi – papanașii pe locul 33

În Topul celor mai bune deserturi din lume prestigiosul site a inclus pe locul 33 și papanașii românești, cu o notă de 4.3 din 5. Iată cum sunt prezentați papanașii pe site-ul Taste Atlas:

„Papanașii reprezintă un desert tradițional sub formă de gogoașă, cu o mică sferă deasupra. Aceștia pot fi prăjiți sau fierți și se prepară prin adăugarea unei brânze nesărate, precum brânza de vaci sau urda, într-un aluat obișnuit din făină și ouă. Papanașii prăjiți au, de regulă, formă de gogoașă și pot fi serviți cu dulceață de fructe, o lingură de smântână sau zahăr pudră.

Cei fierți sunt mai mici, de forma unor biluțe, și sunt de obicei acoperiți cu un amestec de pesmet și zahăr. Acest desert poate fi găsit în majoritatea restaurantelor tradiționale românești sau poate fi preparat acasă.”