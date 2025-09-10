De la Sarmale la Tapas Video

VIDEO | Rețeta de paella este cea clasică, dar ensaladilla rusa ar trebui puțin „românizată” / Aryana Camarasan (Sous-chef, Alicante): „Vreau să modific rețeta de salată a la russe, să o trecem pe pui, castraveți, că e mai bună așa”

de la sarmale la tapas arryana jessyca camarasanu Foto: G4Food
Are 18 ani și de la 16 studiază bucătăria la o școală de lângă Alicante. Aryana Jessyca Camarasan s-a nascut și a crescut în Spania, dar vorbește perfect românește și a învățat în bucătăria de acasă să gătească și mâncare de-a noastră.

Rețeta de paella a Aryanei

Lucrează în bucătăria unui restaurant faimos din zonă, restaurantul Moon, unde deține rolul de sous-chef și pregătește ingredientele pentru paella, așa că știe rețeta la perfecție.

În două vorbe Aryana descrie cât de simplu e să prepari o paella: usturoi călit, fructe de mare pentru a infuza gustul în orez, șofran, și o fierbere lentă pe foc mic.

Ensaladilla rusă sau salată a la russe cu pui și castraveți murați?

În plusAryana și-a propus să aducă și la muncă rețeta românească de salată a la russe pe care familia ei o prepară acasă. Pentru că în casă mănâncă mai mult românește.  „Cu pui și castraveți murați (ensaladilla rusa), e mai bună ca asta de aici”, spune ea. Și promite că îi va găti sarmale șefului ei Antonio.

