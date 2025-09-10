VIDEO | Rețeta de paella este cea clasică, dar ensaladilla rusa ar trebui puțin „românizată” / Aryana Camarasan (Sous-chef, Alicante): „Vreau să modific rețeta de salată a la russe, să o trecem pe pui, castraveți, că e mai bună așa”

Rețeta de paella a Aryanei
Lucrează în bucătăria unui restaurant faimos din zonă, restaurantul Moon, unde deține rolul de sous-chef și pregătește ingredientele pentru paella, așa că știe rețeta la perfecție.
În două vorbe Aryana descrie cât de simplu e să prepari o paella: usturoi călit, fructe de mare pentru a infuza gustul în orez, șofran, și o fierbere lentă pe foc mic.
