În vremurile în care nu se arunca nimic, bunicile transformau castraveții murați într-o mâncare caldă, acrișoară și extrem de savuroasă, apreciată mai ales în sezonul rece.

Preparatul a rămas până astăzi o soluție rapidă, economică și plină de gust. Se poate găti cu carne de porc, pui sau vită, dar și în variantă de post, doar cu legume. Combinația dintre castraveții murați și sosul de roșii oferă o aromă aparte, iar condimentele completează gustul final. De obicei, mâncarea se servește caldă, cu mămăligă sau pâine proaspătă.

Mâncare de castraveți murați. Rețeta tradițională

Pentru 4 porții sunt necesare:

500–700 g carne (pui, porc sau vită) – opțional, dacă nu se dorește varianta de post

6–8 castraveți murați bine acri

1 ceapă mare

300 ml suc de roșii sau 2 linguri pastă de roșii

2 linguri ulei

1 linguriță făină (opțional, pentru îngroșarea sosului)

foi de dafin, piper, boia dulce

puțin zahăr pentru echilibrarea acidității

apă sau supă de legume

Carnea se taie bucăți și se rumenește câteva minute în ulei. Se adaugă ceapa tocată și se călește până devine sticloasă, apoi se completează cu apă sau supă și se lasă la fiert până când carnea devine fragedă.

Castraveții murați se taie felii sau cubulețe și se pun în mâncare alături de sosul de roșii. Se condimentează cu foi de dafin, piper și boia, iar dacă preparatul este prea acru, se adaugă foarte puțin zahăr. Se mai fierbe aproximativ 15-20 de minute, până când sosul capătă consistență și aromele se leagă.

La final, se poate presăra pătrunjel proaspăt.