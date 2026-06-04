Spania devine primul stat din Uniunea Europeană care primește aprobarea Comisiei Europene pentru un program masiv de sprijin destinat fermierilor afectați de scumpirea motorinei și a îngrășămintelor. Executivul de la Madrid va putea acorda ajutoare naționale în valoare totală de 554 de milioane de euro, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii costurilor de producție, informează publicația Agrarheute.

Comisia Europeană a aprobat schema în baza noului cadru temporar de ajutor de stat adoptat la sfârșitul lunii aprilie, care permite statelor membre să sprijine sectoarele economice afectate de perturbările generate de criza din regiune și de riscurile pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Subvenție de 20 de cenți pentru fiecare litru de motorină

O parte din fonduri, aproximativ 54 de milioane de euro, va fi utilizată pentru compensarea costurilor cu motorina agricolă. Fermierii spanioli vor primi un ajutor direct de 20 de eurocenți pentru fiecare litru de motorină cumpărat în perioada 22 martie-30 iunie.

Potrivit estimărilor autorităților spaniole, schema ar putea acoperi consumul a până la 270 de milioane de litri de motorină utilizați în agricultură.

Alte 500 de milioane de euro pentru îngrășăminte

Cea mai mare parte a programului, 500 de milioane de euro, este destinată reducerii impactului costurilor cu îngrășămintele.

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Sprijinul va fi acordat sub formă de plată directă pe suprafață:

22 de euro pe hectar pentru terenurile neirigate;

55 de euro pe hectar pentru terenurile irigate.

Ajutorul este plafonat la maximum 300 de hectare pentru fiecare beneficiar și va fi acordat doar în cursul acestui an.

Primul stat care folosește noul mecanism european

Decizia marchează prima utilizare a noului cadru european de sprijin, creat pentru a ajuta sectoarele cele mai expuse efectelor economice ale crizei din Orientul Mijlociu. Agricultura și pescuitul se află printre domeniile considerate vulnerabile la creșterea costurilor cu energia și materiile prime.

Până în prezent, niciun alt stat membru nu a notificat Comisia Europeană pentru aprobarea unui program similar în baza acestui mecanism. Spania devine astfel pionierul utilizării noilor reguli europene pentru susținerea fermierilor confruntați cu scumpiri semnificative la inputurile agricole.