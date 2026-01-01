Varza murată este recunoscută pentru efectele sale pozitive asupra sănătății intestinale, datorită procesului de fermentație care stimulează microbiomul intestinal. Totuși, alte alimente fermentate pot oferi chiar mai multe beneficii pentru sănătatea digestivă, arat verywellhealth.com. Fie că au un conținut mai mare de probiotice, fie prin diversitatea speciilor bacteriene sau prin nutrienți și compuși suplimentari.

Iată o listă de alimente fermentate care ajută digestia cel puțin la fel de mult ca și varza murată.

Kefir – susține echilibrul microbian

Kefirul este o băutură lactată fermentată, cu un gust ușor acrișor, care poate aduce mai multe beneficii intestinale decât varza murată. Este preparat prin adăugarea de „grăunțe de kefir” – un amestec de bacterii și drojdii – în lapte, rezultând o băutură ce poate conține până la 50 de specii diferite de bacterii și drojdii.

Printre acestea se numără Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus kefiri și drojdii precum Saccharomyces cerevisiae și Kluyveromyces marxianus. Aceste microorganisme ajută la creșterea bacteriilor benefice, la menținerea unui echilibru microbian și la susținerea digestiei. Kefirul este și o sursă bună de proteine, vitamine din grupul B, calciu, magneziu și peptide bioactive care pot avea efect antioxidant, sprijină sistemul imunitar și contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

Kimchi – fermentația picantă diversifică microbiomul

Kimchi-ul, preparat prin fermentarea legumelor precum varza și ridichiile cu condimente, oferă un profil probiotic variat. Pe lângă specii comune cu varza murată, precum Leuconostoc mesenteroides, kimchi conține și Lactobacillus sakei sau Weissella koreensis. Astfel, contribuie la o diversitate microbiană mai mare.

Aceasta diversitate sprijină un microbiom intestinal rezistent și sănătos. În plus, legumele folosite aduc fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Fibrele acționează ca prebiotice, hrănind bacteriile bune deja existente în intestin. Consumul regulat de kimchi a fost asociat cu o digestie mai bună, funcționarea optimă a sistemului imunitar și chiar sănătatea cardiovasculară.

Iaurt – probioticul clasic

Iaurtul este unul dintre cele mai cunoscute alimente probiotice, preparat prin fermentarea laptelui cu bacterii precum Streptococcus thermophilus și Lactobacillus delbrueckii. Multe iaurturi includ și alte tulpini benefice, precum Lactobacillus acidophilus și Bifidobacterium animalis, care sporesc sprijinul pentru sănătatea digestivă.

Probioticele din iaurt pot echilibra bacteriile intestinale, îmbunătăți digestia și diminua simptomele sindromului de colon iritabil, cum ar fi balonarea, constipația sau diareea. Procesul de fermentație descompune mare parte din lactoză, făcând iaurtul mai ușor de digerat pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Iaurtul este și o sursă importantă de proteine, calciu, potasiu, fosfor și vitaminele A, B2 și B12.

Tempeh – proteina fermentată din soia

Tempeh este obținut prin fermentarea boabelor de soia, rezultând o textură fermă, asemănătoare cu o plăcintă. Fermentația se face cu fungi din specia Rhizopus oligosporus, dar și cu bacterii benefice precum Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum și Lactobacillus brevis.

Bogăția sa în fibre hrănește bacteriile bune, iar probioticele contribuie la menținerea unui microbiom sănătos. Tempeh oferă și proteine și nutrienți vegetali, fiind ideal pentru vegetarieni și vegani. De asemenea, poate reduce inflamația și acționează ca antioxidant, susținând sănătatea intestinală și imunitatea.

Lassi – băutura tradițională indiană pentru digestie

Lassi este o băutură indiană tradițională, preparată din iaurt și adesea aromată cu fructe sau condimente precum cardamom. Conține probiotice precum Streptococcus thermophilus și Lactobacillus helveticus, similare cu cele din iaurt.

Această băutură este ușor digerabilă, chiar și pentru persoanele cu intoleranță la lactoză, și poate reduce simptomele sindromului de colon iritabil. În plus, lassi poate sprijini sănătatea cardiovasculară, reglarea glicemiei și funcționarea sistemului imunitar.

Deși varza murată rămâne un aliat valoros pentru sănătatea digestivă, alte alimente fermentate, precum kefir, kimchi, iaurt, tempeh sau lassi, oferă beneficii suplimentare datorită diversității microbiene și conținutului nutritiv complex. Introducerea acestor alimente în alimentația zilnică poate susține digestia, întări sistemul imunitar și contribui la echilibrul microbiomului, esențial pentru sănătatea generală.