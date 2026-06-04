Procurorii DNA investighează aprobarea construirii unui depozit Lidl la doi kilometri de radarul militar de la Cârcea, integrat în sistemul NATO, în timp ce MApN încearcă în instanță anularea autorizației, potrivit unei investigații G4Media.

Un nou termen al procesului dintre MApN, pe de o parte, și Consiliul Județean Dolj și Lidl, pe de altă parte, este programat vineri la Tribunalul Dolj. Ministerul contestă autorizația de construire emisă în 2021 pentru dezvoltarea unui centru logistic la aproximativ doi kilometri de radarul militar FPS-117 de la Cârcea.

Potrivit Ministerului Apărării, construcția afectează capacitatea operațională a radarului, în special în ceea ce privește detectarea aeronavelor care zboară la altitudine joasă pe direcția sud. Instituția susține că analizele tehnice efectuate arată că obiectivul industrial influențează semnificativ funcționarea sistemului de supraveghere aeriană.

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