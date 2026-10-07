Rețeaua Băncilor pentru Alimente a salvat peste 44.000 de tone de hrană de la risipă / Peste 96 de milioane de porții au ajuns la persoane vulnerabile

07 oct. 2026, Stop risipă
Rețeaua Băncilor pentru Alimente a salvat peste 44.000 de tone de hrană de la risipă / Peste 96 de milioane de porții au ajuns la persoane vulnerabile
foto: Federatia Bancilor pentru Alimente
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Cuprins
  1. 10 ani de la înființarea primei Bănci pentru Alimente
  2. 340.000 de persoane primesc sprijin prin rețea

Peste 44.000 de tone de alimente au fost salvate de la risipă de Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România și transformate în mai mult de 96 de milioane de porții pentru persoane vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

Rețeaua națională este formată din nouă Bănci Regionale și colaborează cu 910 asociații și fundații, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane. În total, până la sfârșitul lunii iunie, au fost colectate peste 49.000 de tone de produse, dintre care cea mai mare parte reprezintă alimente salvate de la risipă.

10 ani de la înființarea primei Bănci pentru Alimente

În această toamnă se împlinesc 10 ani de la înființarea Băncii pentru Alimente București, prima organizație de acest tip din România. Modelul s-a extins ulterior la nivel național, iar în prezent funcționează Bănci Regionale în București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați.

Potrivit FBAR, din cele peste 49.000 de tone colectate, peste 44.000 de tone au fost alimente recuperate de la risipă, peste 4.000 de tone au provenit din Colecta Națională de Alimente, iar peste 1.800 de tone au fost produse non-food.

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Produsele redistribuite nu înseamnă doar mese pentru persoanele vulnerabile, ci și economii pentru organizațiile care oferă servicii sociale. Federația arată că unele cantine sociale, centre de zi și alte structuri partenere au reușit să reducă cheltuielile cu hrana, iar banii economisiți au fost folosiți pentru menținerea sau extinderea serviciilor oferite beneficiarilor.

În unele comunități, alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copii internați în spitale.

340.000 de persoane primesc sprijin prin rețea

„Misiunea începută acum 10 ani la București a fost întotdeauna despre oameni”, a declarat Romuald Bulai, președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România. Acesta a subliniat rolul organizațiilor partenere care preiau produsele și le distribuie mai departe în comunități.

„ONG-urile partenere sunt eroii tăcuți care duc munca noastră mai departe. Le mulțumim pentru încredere și le promitem că vom continua cu aceeași determinare, asigurându-ne că nicio resursă bună nu se pierde și niciun om nu este lăsat în urmă”, a spus Bulai. Prin cele nouă Bănci Regionale și cele 910 organizații partenere, rețeaua ajunge în prezent la aproximativ 340.000 de beneficiari din întreaga țară.

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