Piața uleiurilor vegetale intră într-o etapă marcată de incertitudine și presiuni multiple, în care riscurile devin un factor central pentru producători și investitori. Potrivit unei analize realizate de UkrAgroConsult, sectorul se confruntă cu o combinație de factori economici și geopolitici care complică semnificativ perspectivele de dezvoltare. Specialiștii atrag atenția că nivelul general de risc al pieței a ajuns la aproximativ 25,8%, ceea ce indică o vulnerabilitate crescută. În același timp, marjele de profit rămân fragile.

În luna martie, marja de vânzare pentru o unitate tipică de procesare a uleiului a fost de aproximativ 9,3%, semn că rentabilitatea este limitată și expusă fluctuațiilor.

Unul dintre principalii factori care alimentează această situație este creșterea costurilor operaționale. Prețurile la motorină au variat semnificativ, iar cheltuielile logistice au crescut cu peste 20%. Aceste evoluții afectează direct costurile de producție și transport, reducând competitivitatea operatorilor din sector.

În paralel, piața îngrășămintelor traversează la rândul său o perioadă dificilă. Lanțurile de aprovizionare sunt perturbate, iar prețurile sunt influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, o regiune importantă pentru comerțul global cu nutrienți agricoli. Aceste blocaje se reflectă în costuri mai mari pentru producători și în incertitudini privind disponibilitatea resurselor.

Piață tot mai greu de anticipat

Analiza subliniază că interacțiunea dintre riscurile geopolitice, presiunile logistice și inflația costurilor creează un mediu de piață tot mai greu de anticipat. Factorii externi au un rol determinant în evoluția sectorului, iar volatilitatea devine o caracteristică dominantă. Printre tendințele principale identificate se numără creșterea nivelului de risc integrat, menținerea unor marje instabile și accentuarea presiunilor asupra costurilor. În același timp, evoluțiile geopolitice continuă să influențeze dinamica pieței, amplificând incertitudinile și complicând planificarea pe termen lung.

Specialiștii avertizează că această combinație de factori transformă piața uleiurilor într-un sector dificil de gestionat, în care deciziile strategice devin tot mai complexe.

În lipsa unei stabilizări a contextului economic și geopolitic, volatilitatea ar putea rămâne ridicată, iar marjele de profit ar putea continua să fie sub presiune. Evoluțiile din perioada următoare vor depinde în mare măsură de dinamica globală a prețurilor la energie, de stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și de evoluțiile geopolitice. Până atunci, piața uleiurilor rămâne într-o fază de risc ridicat și marje instabile, cu perspective incerte pentru producători și investitori.