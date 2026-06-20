Ascuns în centrul vechi al Beijingului, la câțiva pași de celebrul Templu Lama, se află unul dintre cele mai apreciate restaurante din lume. Este singurul restaurant chinezesc care a obținut atât trei stele Michelin, cât și Michelin Green Star pentru practici sustenabile. Cu toate acestea, există o categorie de clienți care nu mai are voie să îi treacă pragul: oficialii guvernamentali chinezi.

Potrivit unor informații citate de CNN, autoritățile chineze au interzis încă de anul trecut accesul funcționarilor publici la restaurantul King’s Joy, unul dintre cele mai exclusiviste localuri din capitala Chinei.

Un refugiu de lux în inima vechiului Beijing

Drumul către restaurant începe pe o alee îngustă din apropierea Templului Lama. În spatele unor ziduri albe, departe de agitația orașului, o curte liniștită îi întâmpină pe vizitatori. Interiorul este conceput ca un spațiu inspirat din filosofia Zen. Podeaua din marmură neagră lucioasă domină sala principală, iar mesele sunt dispuse în jurul acesteia. În centrul încăperii, o harpistă interpretează melodii într-o atmosferă iluminată de candelabre din mătase și lumina discretă a lumânărilor.

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Restaurantul este considerat o destinație pentru ocazii speciale, precum aniversări, cereri în căsătorie sau întâlniri importante.

Meniu vegetarian, exclusiv cu ingrediente din China

Faima restaurantului se bazează pe un concept aparent simplu: preparate exclusiv vegetariene realizate din ingrediente provenite din China. Chef Gary Yin și echipa sa transformă ingrediente considerate obișnuite în preparate sofisticate. Meniul se schimbă la fiecare două săptămâni și urmărește calendarul tradițional chinez, împărțit în 24 de perioade solare.

Clienții pot găsi în meniu preparate precum tăiței din orez în stil manciurian cu trufe negre și bulbi de crin, supă cu miez de bambus, budincă cu lapte și flori de osmanthus sau preparate pe bază de semințe de gorgon, un ingredient mai puțin cunoscut în afara Chinei.

Mesele sunt însoțite de ceaiuri, vinuri sau băuturi fermentate preparate în restaurant.

Trei stele Michelin și un studiu la Harvard

Succesul restaurantului depășește cu mult granițele Chinei. King’s Joy este singurul restaurant chinezesc care deține simultan trei stele Michelin și Michelin Green Star. Localul a fost inclus de clasamentul World’s 50 Best Restaurants printre reperele gastronomiei vegetariene mondiale.

Modelul său de afaceri a devenit chiar studiu de caz la Harvard Business School în 2019. De-a lungul anilor, restaurantul a atras numeroase personalități internaționale. Printre clienți s-au numărat magnatul media Rupert Murdoch, Ashin, solistul trupei taiwaneze Mayday, președintele Italiei Sergio Mattarella și premierul spaniol Pedro Sanchez.

De ce nu au voie oficialii chinezi să mănânce aici

Autoritățile chineze nu au oferit o explicație publică privind interdicția. Potrivit surselor citate de CNN, King’s Joy se află pe o listă a unor restaurante și localuri pe care oficialii nu au voie să le frecventeze. Una dintre explicațiile posibile este prețul ridicat al meselor. O experiență gastronomică la King’s Joy începe de la aproximativ 250 de dolari de persoană. Suma este semnificativă în raport cu salariul mediu lunar al funcționarilor publici din Beijing, estimat la aproximativ 1.600 de dolari în 2025.

Interdicția este în concordanță cu campania anticorupție promovată de președintele chinez Xi Jinping, care a vizat în ultimul deceniu reducerea cheltuielilor extravagante, a banchetelor luxoase și a privilegiilor din administrația publică.

În 2014, autoritățile chineze au închis numeroase cluburi private de lux frecventate de oficiali, iar imaginea liderului chinez luând masa într-un restaurant modest din Beijing a fost intens promovată în presa de stat.

Vegetarianismul devine o alegere de stil de viață

În mod tradițional, alimentația vegetariană din China era asociată cu budismul și cu un stil de viață modest. Astăzi, lucrurile se schimbă. Potrivit unui studiu realizat de presa de stat în 2024, aproximativ 4% dintre chinezi se declară vegetarieni. Experții spun că succesul restaurantului King’s Joy reflectă această transformare. Vegetarianismul nu mai este perceput doar ca o practică religioasă, ci și ca o alegere legată de sănătate, sustenabilitate și rafinament culinar.

„Este radical să ceri oamenilor să plătească sume mari pentru preparate pe bază de legume”, a remarcat Fuchsia Dunlop, autoare britanică specializată în gastronomia chineză. Totuși, exact acest lucru a reușit să facă King’s Joy. Restaurantul a demonstrat că legumele pot deveni vedetele unei experiențe gastronomice de lux și a transformat bucătăria vegetariană într-un simbol al noii Chine sofisticate și preocupate de sustenabilitate.