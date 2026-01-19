Construcția autostrăzilor și a drumurilor expres a schimbat profund harta circulației din România. Traficul s-a mutat, timpii de deplasare s-au redus, iar pentru șoferi beneficiile sunt evidente. Pentru unele afaceri aflate pe vechile drumuri naționale, schimbarea a venit însă cu un preț. Restaurantele care se bazau pe opririle spontane ale celor aflați în tranzit resimt din plin noua realitate. Cu toate acestea, scăderea nu este pusă exclusiv pe seama infrastructurii, ci este „acuzat” un cumul de factori. Puterea de cumpărare, prudența crescută a clienților în noile condiții economice sau schimbarea obiceiurilor de consum joacă un rol important. Autostrăzile nu sunt cauza unică, dar au accelerat un proces care oricum era în desfășurare.

G4Food a stat de vorbă cu câțiva dintre administratorii unor localuri aflate la șosele naționale, care erau cunoscute printre șoferi sau călători. Unul dintre acele localuri se află în apropiere de București, la Afumați, pe E85. „Activitatea a scăzut, clar”, spune Aura Trandafir, reprezentanta restaurantului La Nuci. „Dacă mă întrebați, raportat la anul trecut, suntem la jumătate.” Ea explică faptul că oamenii sunt mult mai atenți la cheltuieli. Mulți aleg variante mai ieftine pentru masa de prânz sau renunță complet la ieșirile zilnice la restaurant.

Restaurantul nu se bazează doar pe clienții de zi cu zi, evenimentele private rămân o sursă importantă de venituri. „Omul își face ce are de făcut. Un botez, poate mai mic, nuntă, poate mai restrânsă, dar se fac”, mai spune Aura Trandafir. Totuși, nici acest segment nu mai poate compensa scăderea traficului zilnic. Sunt zile în care, spune ea, în restaurant sunt doar două sau trei mese ocupate. „La prânz, înainte, aveam plin. Acum sunt zile foarte grele.” În această perioadă, menținerea afacerii devine o provocare. „Vara e ceva mai bine, dar până acolo sunt multe luni de dus”, explică reprezentanta restaurantului. Costurile fixe rămân, indiferent de numărul de clienți. „Ideea e că s-ar putea să nu mai fie suficient să putem susține tot ce avem.”

Activitate redusă cu 80%

Situația este și mai dură pentru alte localuri aflate pe trasee ocolite complet de noile șosele rapide. La Hanul Stejarului, situat pe DN 65 între Pitești și Craiova, impactul este descris fără ocolișuri. Întrebată despre cum merge activitatea, Irina Roșescu, assistant manager, a răspuns scurt: „Prost. Foarte prost”. „Vânzarea a scăzut cu 80%. Funcționăm la 20% din capacitate”, a completat ea.

Cifrele arată dimensiunea schimbării. În 2024, cifra de afaceri a fost de aproximativ 1,5 milioane de euro. Acum, în unele zile, încasările ajung la 500–800 de lei. „Înainte aveam zile de 8.000, 12.000, chiar 15.000 de lei”, mai spune Irina Roșescu. Diferența este uriașă și dificil de absorbit pentru o afacere de acest tip. Mutarea traficului pe drumul expres care face legătura între cele două localități este decisivă în acest caz. „Înainte mai treceau oameni. Acum nu mai trece nimeni. Toată lumea s-a mutat pe partea cealaltă”, mai explică ea. Lipsa unui flux constant de clienți de tranzit face ca perspectivele să fie incerte. „Nu prea avem ce plan să facem”, recunoaște managerul. Ideea unei reconversii, inclusiv transformarea spațiului într-un azil de bătrâni, a fost discutată, dar nimic nu s-a concretizat.

Aceste exemple arată cât de dependent poate fi un restaurant de poziționarea sa rutieră. Odată ce drumul se mută, dispare și clientul ocazional. Fără o ofertă care să atragă oamenii în mod special, supraviețuirea devine dificilă.

Fidelizarea clienților funcționează

Există însă și cazuri în care autostrăzile nu au produs un impact negativ. La un restaurant din apropierea lacului Tâncăbești, lucrurile stau diferit. „Nu are nicio treabă”, spune Gabriel Rizea de la acest restaurant. „Cel puțin în zona asta, lângă București, nu cred că e vreun restaurant afectat vizibil de autostrăzi.”

Diferența este dată de specific, având în vedere că cei mai mulți clienți ai restaurantului vin pentru a pescui în lacul din zonă. Astfel, clienții nu ajung întâmplător, ci vin special pentru pescuit și pentru experiența asociată. „Avem clienți fideli”, mai explică Rizea. Traficul de tranzit contează mai puțin atunci când oamenii au un motiv clar să ajungă acolo.

Acest exemplu arată o direcție posibilă pentru afacerile din domeniu. O ofertă clară, unică, poate compensa pierderea traficului spontan, iar fidelizarea devine esențială într-un context în care șoferii nu mai opresc din inerție.

Construcția autostrăzilor nu este pusă sub semnul întrebării de niciunul dintre intervievați, toți recunosc necesitatea lor. Infrastructura modernă este vitală pentru economie și pentru mobilitatea oamenilor, dar în același timp, ea obligă afacerile locale să se adapteze rapid. Pentru restaurantele de pe vechile drumuri, viitorul depinde tot mai mult de capacitatea de a se reinventa. Evenimentele, serviciile speciale sau experiențele dedicate pot face diferența. Unde acest lucru nu este posibil, presiunea economică rămâne ridicată.