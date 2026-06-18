Consiliul Local Sector 1 a aprobat în ședința de joi un nou regulament de organizare și funcționare pentru cele opt piețe agroalimentare aflate în administrarea primăriei. Noua reformă are ca scop principal eliminarea intermediarilor și sprijinirea fermierilor români, obligând ca un procent de minimum 40% din spațiile de vânzare să fie rezervat exclusiv producătorilor agricoli care își vând propria recoltă, anunță Primăria Sector 1 printr-un comunicat remis presei.

Conform reprezentanților primăriei, noile măsuri vor asigura o transparență totală pentru cumpărători și vor moderniza comerțul tradițional din sector.

Ce se schimbă prin adoptarea noului regulament

Regulamentul introduce un set de norme unitare pentru toate cele opt piețe, vizând direct eliminarea abuzurilor și corectitudinea la cântar. Printre cele mai importante prevederi se numără:

Etichetare clară: Comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile la vedere și să eticheteze produsele indicând cu exactitate proveniența acestora, facilitând astfel verificarea originii mărfurilor.

Cântare de control: Se vor introduce reguli stricte privind utilizarea cântarelor de control în piețe, oferindu-le clienților posibilitatea de a verifica instant dacă au primit cantitatea corectă de produse.

Orar previzibil: Toate cele opt piețe agroalimentare din Sectorul 1 vor adopta, începând de acum, un program unitar de funcționare.

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Reduceri de tarife pentru cei care acceptă plata cu cardul

Într-o încercare de a digitaliza comerțul din piețe și de a veni în întâmpinarea clienților care nu folosesc bani gheață, autoritățile au introdus și o facilitate financiară pentru comercianți. Astfel, vânzătorii care instalează și utilizează dispozitive POS pentru plata cu cardul sau telefonul vor beneficia de reduceri substanțiale la tarifele de închiriere a spațiilor și tarabelor.