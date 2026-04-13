Un nou concept alimentar atrage tot mai multă atenție în rândul specialiștilor și al celor preocupați de un stil de viață sănătos. Denumit „planul celor 30 de grame”, acesta propune o abordare simplă și echilibrată a nutriției, fără restricții severe sau reguli complicate. Potrivit Gesundheitstrends, acest model a fost popularizat de nutriționista Emma Bardwell și se bazează pe trei principii clare: 30 de grame de proteine la fiecare masă, 30 de grame de fibre pe zi și consumul a 30 de tipuri diferite de alimente de origine vegetală pe săptămână.

Conceptul a apărut din observațiile clinice ale specialistei. Aceasta a constatat că mulți oameni consumă prea puține proteine și fibre, iar dieta lor este lipsită de diversitate, în special în ceea ce privește alimentele vegetale.

De ce este importantă „regula celor 30”

Fiecare dintre cele trei componente ale planului are un rol esențial în funcționarea organismului. Consumul a aproximativ 30 de grame de proteine la fiecare masă contribuie la menținerea masei musculare, stabilizează nivelul glicemiei și oferă o senzație de sațietate mai îndelungată.

În același timp, aportul de 30 de grame de fibre zilnic este considerat esențial pentru sănătatea digestivă. Fibrele ajută la reglarea tranzitului intestinal, reduc nivelul colesterolului și contribuie la controlul greutății corporale.

Al treilea pilon, diversitatea alimentelor vegetale, are legătură directă cu sănătatea microbiomului intestinal. Consumul variat de legume, fructe, semințe sau leguminoase susține flora intestinală și poate reduce inflamația din organism.

Specialiștii subliniază că acest plan diferă de dietele clasice. În loc să impună restricții sau eliminarea anumitor alimente, el pune accent pe ceea ce trebuie adăugat în alimentație. „Multe diete eșuează pentru că se bazează pe restricții”, explică Bardwell. Ea susține că un model alimentar sustenabil trebuie să fie flexibil și ușor de integrat în viața de zi cu zi.

Abordarea propusă nu urmărește pierderea rapidă în greutate, ci dezvoltarea unor obiceiuri pe termen lung. Astfel, planul poate contribui la creșterea nivelului de energie, îmbunătățirea digestiei și menținerea unui metabolism sănătos.

Adaptat stilului de viață modern

Un alt avantaj al acestui model este flexibilitatea. Poate fi urmat atât acasă, cât și în oraș sau în timpul călătoriilor. De exemplu, combinații simple precum iaurt cu fructe și nuci sau preparate cu leguminoase pot asigura necesarul de proteine și fibre. Planul este potrivit și pentru persoanele care urmează diete vegetariene sau vegane, deoarece proteinele pot proveni din surse precum tofu, linte sau năut. Suplimentele pot fi utilizate doar în anumite situații, dar nu reprezintă baza alimentației.

Potrivit specialiștilor, beneficiile nu se reflectă doar în greutate. Cei care adoptă acest model alimentar pot observa îmbunătățiri în nivelul de energie, digestie și chiar în relația cu mâncarea. De asemenea, obiceiurile alimentare se pot schimba în timp. Organismul devine mai sensibil la gusturile naturale, iar pofta pentru alimente procesate sau bogate în zahăr poate scădea.

Planul celor 30 de grame nu reprezintă o dietă temporară, ci o strategie sustenabilă. Prin echilibru, diversitate și flexibilitate, acesta oferă o alternativă realistă la regimurile restrictive și promite beneficii pe termen lung pentru sănătate.