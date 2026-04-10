Nu e vorba doar de poftă sau de lipsă de voință. De multe ori, felul în care mănânci ciocolata de Paște, când, cât și în ce context, îți influențează mai mult comportamentul decât crezi. Christelle Page, nutriționist, explică de ce ajungi să „mai iei încă o bucățică” fără să-ți dai seama și ce poți face diferit, fără restricții sau vinovăție, potrivit DailyMail.

Deși dulciurile din ciocolată fac parte din farmecul Paștelui, efectele nu sunt întotdeauna la fel de plăcute. În acest context, nutriționistul Christelle Page propune șapte moduri simple și inteligente prin care te poți bucura de ciocolata de Paște fără vină.

„Paștele și ciocolata merg mână în mână, dar pentru mulți oameni plăcerea se poate transforma rapid în exces, urmat de vinovăție.

Ca nutriționist, nu aș spune niciodată să nu mănânci ciocolată de Paște. Problema reală este, de cele mai multe ori, mentalitatea de tip «totul sau nimic».

Când oamenii simt că au «stricat totul», sunt mai predispuși să continue să mănânce fără să fie atenți, iar la final ajung să se simtă mai rău, atât fizic, cât și emoțional.

- articolul continuă mai jos -

Vestea bună este că există metode simple prin care te poți bucura de ciocolata de Paște fără să ai senzația că îți sabotezi eforturile. De cele mai multe ori, nu contează atât dacă mănânci ciocolată, ci felul în care o faci.”, a declarat pentri Daily Mail, Christelle Page.

Iată recomandările nutriționistului pentru a te bucura de ciocolată mai conștient în această perioadă.

1. Alege momentul potrivit pentru a savura dulciurile

Potrivit lui Christelle Page, momentul în care mănânci ciocolată face toată diferența.

„Dacă vrei să mănânci ciocolată, este mai bine să o consumi imediat după masă, nu pe stomacul gol sau ca gustare separată. Consumată după o masă care conține proteine, fibre și grăsimi sănătoase, ciocolata este absorbită mai lent, ceea ce reduce fluctuațiile bruște ale glicemiei. Astfel eviți acea senzație de «urcare și cădere» rapidă, care te poate face să te simți obosit, să ți se facă din nou foame sau să poftești și mai mult zahăr ulterior”, explică nutriționistul.

2. Combină ciocolata cu nuci

Page subliniază că nu doar momentul contează, ci și cu ce asociezi ciocolata.

„Pentru a evita fluctuațiile glicemiei atunci când mănânci ciocolată între mese, încearcă să o combini cu o mână mică de nuci, o lingură de unt de nuci sau alege variante de ciocolată care conțin nuci ori umpluturi pe bază de nuci. Poți chiar să topești puțină ciocolată și să o amesteci cu nuci, pentru un desert simplu făcut acasă.”

Nucile aduc proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care încetinesc absorbția zahărului, oferă sațietate și mențin nivelul de energie mai stabil. Astfel, scade riscul ca o bucățică de ciocolată să se transforme într-o jumătate de ou de Paște.

3. Alege ciocolata neagră

Când vine vorba de alegerea oului de Paște, varianta din ciocolată neagră este, de multe ori, cea mai bună opțiune.

„Alegerea unei ciocolate de calitate mai bună poate face o diferență reală. Ciocolata neagră, cu un conținut ridicat de cacao (70% sau mai mult), are, în general, mai puțin zahăr decât cea cu lapte sau cea albă și este mai sățioasă datorită gustului intens și bogat”, explică nutriționistul.

În plus, aceasta conține antioxidanți naturali și minerale precum magneziu, fier, cupru, mangan și zinc.

„Împreună, acești nutrienți pot susține metabolismul energetic, starea de spirit, funcția imunitară și sistemul natural de apărare antioxidant al organismului. Unele studii sugerează că flavanolii din ciocolata neagră pot avea beneficii pentru sănătatea inimii și a creierului. Asta nu înseamnă că dulciurile de Paște devin automat sănătoase, dar face din ciocolata neagră o alegere mai bună decât alternativele foarte zaharoase.”

4. Ieși la o plimbare după ce mănânci

Nu este surprinzător că Page subliniază și importanța mișcării după ce consumi dulciuri.

„O plimbare de 10–15 minute după ce ai mâncat ciocolată sau un desert mai dulce este o metodă simplă, dar eficientă, prin care ajuți organismul să folosească mai bine glucoza și să mențină un nivel mai stabil al glicemiei. În plus, te ajută să închei momentul dulce, în loc să îl transformi într-o după-amiază întreagă de ronțăieli.”

5. Nu ține ciocolata la îndemână

Page explică: „Dacă ai multă ciocolată de Paște în casă, devine mult mai greu să te bazezi doar pe voință. O strategie utilă este să fii atent ce aduci în casă de la început sau să depozitezi o parte din dulciuri în locuri mai puțin vizibile, în loc să le lași pe blatul din bucătărie. Cu cât un aliment este mai vizibil și mai ușor accesibil, cu atât este mai probabil să fie consumat automat, fără să fie o alegere conștientă.”

6. Porționează

Dimensiunea porțiilor contează la fel de mult, subliniază nutriționistul.

„Una dintre cele mai frecvente cauze ale excesului este consumul direct dintr-un ou mare de ciocolată, dintr-o cutie cadou sau dintr-o pungă pentru împărțit, fără să îți dai seama cât mănânci. Dacă rupi o porție, o pui pe o farfurie sau într-un recipient mic și apoi depozitezi restul, creezi o pauză naturală. Acea pauză îi oferă creierului timp să proceseze cât ai mâncat și să decidă dacă îți mai dorești sau nu, în loc să continui doar pentru că dulciurile sunt acolo. Același principiu se aplică și în cazul ouălor mici sau al bomboanelor ambalate individual. Dacă stabilești dinainte câte vei mânca, îți este mult mai ușor să rămâi în control.”

7. Renunță la vinovăție

În final, nutriționistul subliniază că mentalitatea este esențială.

„Este, probabil, cel mai important sfat dintre toate. Vinovăția este adesea cea care alimentează exact comportamentul pe care oamenii încearcă să îl evite. Dacă îți spui că ai „dat-o în bară”, este mult mai probabil să continui să ciugulești, să mănânci în exces și apoi să îți promiți că „începi de luni”.

În realitate, un ou de Paște sau câteva bucăți de ciocolată nu îți distrug sănătatea și nici progresul. Mult mai important este ceea ce faci constant, în timp. Chiar și cei mai disciplinați oameni exagerează uneori, dar nu se învinovățesc pentru asta. Pur și simplu revin la obiceiurile lor normale. Bucură-te de moment, mergi mai departe și întoarce-te la rutina ta la următoarea masă.”