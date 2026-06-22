Înghețată pentru găini? Soluția ingenioasă folosită de fermieri pentru a răcori păsările în timpul caniculei

Valul de căldură care afectează o mare parte a Europei îi determină pe fermieri să găsească soluții rapide și eficiente pentru protejarea animalelor. În Germania, tot mai mulți crescători de păsări apelează la o metodă neobișnuită pentru răcorirea găinilor: „înghețata pentru găini”, potrivit Mediafax.

Deși denumirea poate induce în eroare, nu este vorba despre înghețată în sensul clasic al cuvântului, ci despre un amestec de legume, verdețuri și alte alimente potrivite pentru păsări, congelate în blocuri sau cuburi de gheață.

Potrivit publicației germane Agrarheute, această metodă a devenit tot mai populară în contextul temperaturilor ridicate din această vară.

Fermierii caută soluții pentru a-și proteja păsările de caniculă

Valul de căldură care a lovit Europa i-a determinat pe crescătorii de păsări să caute metode simple și eficiente pentru a reduce stresul termic al animalelor.

Una dintre soluțiile care câștigă popularitate este așa-numita „înghețată pentru găini”.

Concret, găinilor li se oferă cuburi de gheață sau blocuri congelate care conțin legume, verdețuri și alte tipuri de hrană adecvate pentru păsări.

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Ce conține „înghețata pentru găini”

Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată și plantele aromatice sunt înghețate în apă, apoi oferite găinilor ca o formă de răcorire în zilele foarte calde.

Pe lângă efectul de răcire, aceste gustări congelate au și un rol comportamental important.

Potrivit specialiștilor citați de Agrarheute, păsările sunt nevoite să ciugulească treptat ingredientele prinse în gheață, ceea ce le oferă o activitate de hrănire prelungită și le menține ocupate pentru mai mult timp.

Cum se prepară

Crescătorii pot folosi diferite recipiente pentru prepararea acestor gustări răcoritoare.

În funcție de cantitatea dorită, pot fi utilizate boluri, tăvi sau chiar găleți.

După congelare, rezultă blocuri de gheață în care ingredientele sunt distribuite uniform și pot fi consumate de păsări pe parcursul zilei.

Specialiștii: apa, umbra și ventilația rămân esențiale

Experții atrag însă atenția că astfel de metode trebuie privite doar ca un supliment la alimentația obișnuită.

Hrana de bază, accesul permanent la apă proaspătă, existența zonelor umbrite și o ventilație corespunzătoare rămân elementele esențiale pentru bunăstarea găinilor în perioadele caniculare.

„Înghețata pentru găini” poate contribui la reducerea disconfortului provocat de temperaturile ridicate, însă nu poate înlocui măsurile clasice de protecție împotriva căldurii.