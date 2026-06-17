Fructele de pădure sunt apreciate pentru gustul lor și pentru beneficiile nutriționale, însă au și un dezavantaj cunoscut: se alterează rapid după cumpărare. Mulți consumatori descoperă că afinele, zmeura sau căpșunile devin moi ori mucegăiesc înainte să apuce să le consume.

Un fermier din California susține însă că există o metodă simplă care poate prelungi considerabil durata de păstrare a acestora, potrivit The Kitchn.

Metoda recomandată de fermierii care cultivă fructe de pădure

Lauren Miyashiro, editor executiv al publicației The Kitchn, a descoperit recomandarea în timpul unei vizite la o piață locală de fermieri, unde producătorii de la Celio’s Farms ofereau și instrucțiuni pentru păstrarea fructelor de pădure.

Potrivit acestora, fructele ar trebui depozitate într-un recipient etanș, așezate între straturi de hârtie de bucătărie, atât la bază, cât și deasupra. Un alt sfat important este ca fructele să nu fie spălate înainte de depozitare, ci doar în momentul în care urmează să fie consumate.

Scopul hârtiei absorbante este de a reduce excesul de umiditate, unul dintre principalii factori care accelerează alterarea fructelor de pădure.

Ce au arătat testele

The Kitchn a comparat anterior șapte metode diferite de păstrare a afinelor în frigider pentru a identifica varianta care oferă cele mai bune rezultate.

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Metoda care a obținut cele mai bune rezultate a fost una foarte apropiată de recomandarea fermierului. În cadrul testului, afinele au fost clătite, uscate complet și depozitate în straturi separate de hârtie absorbantă, într-un recipient etanș.

Această soluție a menținut fructele proaspete timp de aproximativ două săptămâni, cu un nivel redus de deteriorare.

O altă metodă eficientă, dar mai complicată

Pe locul al doilea s-a clasat o variantă care presupune înmuierea afinelor într-un amestec de apă, oțet și sare.

După această etapă, fructele au fost clătite, uscate și depozitate într-un recipient etanș.

Rezultatele au fost similare, iar afinele au rezistat și în acest caz aproximativ două săptămâni. Totuși, autorii testului au observat că pasul suplimentar al băii cu oțet nu pare să ofere avantaje semnificative față de simpla clătire și uscare atentă a fructelor.

Metode care au oferit rezultate bune

În timpul testelor au fost evaluate și alte variante de depozitare.

Afinele păstrate nespălate în ambalajul original, împreună cu o folie absorbantă specială pentru produse proaspete, au rezistat aproximativ două săptămâni.

Rezultate similare au fost obținute și atunci când fructele au fost așezate într-un singur strat pe hârtie absorbantă, fără să fie îngrămădite.

Alte metode care s-au apropiat de pragul de două săptămâni au inclus:

înmuierea în oțet, urmată de depozitarea într-un recipient care permite circulația aerului;

păstrarea afinelor nespălate în ambalajul original, cu un strat de hârtie absorbantă dedesubt.

Ambalajul original nu este cea mai bună soluție

Metoda a fost inclusă și în testele comparative. Deși afinele au rezistat aproape două săptămâni, această variantă a înregistrat cel mai mare procent de fructe deteriorate.

Rezultatele sugerează că simpla mutare a fructelor într-un recipient etanș și folosirea hârtiei absorbante pot reduce pierderile cauzate de excesul de umiditate.

De ce nu este recomandat sertarul pentru legume

Un alt rezultat interesant al testelor a fost legat de sertarul special pentru fructe și legume din frigider.

Autorii au păstrat o parte dintre afine în sertarul pentru legume, ca termen de comparație. Acestea au prezentat un procent semnificativ mai mare de deteriorare decât fructele depozitate în alte zone ale frigiderului.

Din acest motiv, recomandarea este ca recipientul cu fructe de pădure să fie păstrat pe unul dintre rafturile frigiderului și nu în compartimentul dedicat legumelor și fructelor.