Dubai, unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, traversează o scădere abruptă a turismului și a consumului, pe fondul conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a perturbat grav regiunea, relatează MEDIAFAX, citând BBC.

După un an record, în care a atras 19,59 milioane de vizitatori internaționali, emiratul resimte acum efectele directe ale instabilității. În ultima lună, restaurantele și hotelurile, de obicei pline, au rămas în mare parte goale.

Impactul este vizibil în sectorul ospitalității. Natasha Sideris, fondatoarea grupului Tashas, cu 14 restaurante și peste 1.000 de angajați, spune că veniturile au scăzut cu peste 50% în majoritatea unităților. Localurile dependente de turiști au fost lovite și mai dur, cu scăderi între 70% și 80%. Pentru a limita pierderile, compania a redus salariile cu 30% pentru întreg personalul.

Situația este similară și în alte afaceri. Un director executiv din industria restaurantelor afirmă că numărul clienților a coborât la 15–20% din nivelul obișnuit. „Nu avem de ales. Am închis deja temporar câteva localuri, iar restul funcționează cu personal minim”, a declarat acesta.

Conflictul, început pe 28 februarie, a afectat puternic traficul aerian. Mii de zboruri au fost anulate, iar zeci de mii de turiști au rămas blocați temporar. Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru zboruri internaționale, a fost direct afectat de perturbări.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite spun că peste 2.400 de rachete și drone au vizat infrastructura din țară, inclusiv aeroporturi, porturi și zone civile. Deși peste 90% au fost interceptate, incertitudinea a redus drastic fluxul de turiști.

Gradul de ocupare al hotelurilor a coborât la doar 15–20% din nivelul normal, potrivit lui Mamoun Hmiden, director comercial al platformei de rezervări Wego. „Incertitudinea afectează pe toată lumea în acest moment”, spune acesta.

Efectele se extind și asupra pieței închirierilor pe termen scurt. Potrivit AirDNA, peste 226.500 de rezervări au fost anulate în Emiratele Arabe Unite în prima lună de conflict.

Industria, care își revenise rapid după pandemia de Covid-19 și își diversificase baza de turiști, se confruntă acum cu o contracție bruscă. Angajații, în special lucrătorii migranți, sunt printre cei mai afectați. „Pare că ne-am întors la perioada Covid-19”, spune un chelner dintr-un restaurant de lux.

Pentru a sprijini economia, autoritățile din Dubai au anunțat un pachet de ajutor de 272,26 milioane de dolari destinat companiilor, inclusiv celor din turism. Hotelurile vor putea amâna plata unor taxe, iar autoritățile pregătesc campanii pentru relansarea turismului după încheierea conflictului.

Perspectivele rămân însă incerte. „Avem suficienți bani pentru a ne descurca o lună sau două… maximum trei”, spune Natasha Sideris, care estimează că o eventuală revenire ar putea începe din toamnă, dacă situația se stabilizează.