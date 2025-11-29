Dovleacul este un ingredient valoros în sezonul rece, cu un aport semnificativ de vitamine A și C, antioxidanți și fibre. Acesta susține imunitatea, protejează vederea și contribuie la o digestie sănătoasă. Iar când un sos de dovleac este combinat cu paste umplute cu brânză, rezultatul este o masă sățioasă, cremoasă și reconfortantă, potrivită pentru prânz sau cină. Rețeta de mai jos, propusă de CNN, demonstrează cât de simplu se poate transforma un ingredient obișnuit într-un preparat cu gust intens și textură catifelată, numai bun de împărțit cu cei dragi.

Ingrediente pentru 6–8 porții

1 pachet ravioli cu brânză, aproximativ 560 g

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă albă mare, tăiată cuburi

2 căței de usturoi, tocați

2 linguri frunze de cimbru proaspăt, plus extra pentru servire

Fulgi de ardei iute

1 cană vin alb sec

425 g piure de dovleac, aproximativ

jumătate de linguriță nucșoară măcinată, plus extra după gust

120 ml smântână lichidă pentru gătit

Parmezan ras, pentru servire

Piper negru proaspăt măcinat

Sare

Mod de preparare

Pune o oală mare cu apă și puțină sare la fiert. Adaugă ravioli și gătește conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin al dente. Păstrează 250 ml din apa în care au fiert pastele, apoi scurge-le.

Între timp, încălzește uleiul într-o cratiță încăpătoare, la foc mediu. Când este încins, adaugă ceapa, usturoiul, cimbrul și câte un praf de sare și fulgi de ardei. Sotează aproximativ 5 minute, până când ceapa se înmoaie.

Adaugă vinul alb și lasă să fiarbă până se reduce ușor, încă 5 minute.

Transferă amestecul într-un blender, adaugă piureul de dovleac și nucșoara. Mixează aproximativ 1 minut, până devine o cremă fină.

Pune sosul înapoi în cratiță. Încorporează smântâna lichidă și menține la foc mic.

Adaugă ravioli peste sos și completează cu 60 ml din apa păstrată, amestecând până când pastele sunt acoperite uniform. Dacă sosul este prea gros, mai adaugă puțină apă până la consistența dorită.

Potrivește gustul cu sare, fulgi de ardei și nucșoară după preferință. Transferă pastele pe un platou sau într-un bol. Presară deasupra parmezan, frunze de cimbru și puțin piper proaspăt.