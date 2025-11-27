Sucul de portocale are niște proprietăți senzaționale: a modificat 3.790 de gene asociate cu sănătatea inimii și metabolismului. Potrivit eatingwell.com, această descoperire senzațională a fost făcută recent, iar oamenii de știință susțin că pe lângă reducerea inflamației și îmbunătățirea metabolismului grăsimilor, banalul suc de portocale ne poate ajuta să fim mai sănătoși.

Auzi adesea că o alimentație echilibrată este esențială pentru o viață sănătoasă. Dintre numeroasele alimente și băuturi disponibile, sucul de portocale se remarcă atât prin popularitate, cât și prin potențialele sale beneficii. Sucul de portocale este o sursă principală de compuși benefici numiți flavonoide, în special unul numit hesperidină. Aceste flavonoide sunt cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare. Aceasta i-a făcut pe oamenii de știință să se întrebe: ar putea consumul regulat de suc de portocale să fie o strategie simplă pentru sprijinirea sănătății inimii și metabolismului?

Impact puternic asupra genelor noastre

Cercetătorii au analizat schimbările moleculare care au loc în corpul nostru atunci când bem suc de portocale în fiecare zi. Rezultatele au fost surprinzătoare și oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care această băutură simplă poate avea un impact puternic asupra genelor noastre și asupra stării generale de sănătate. Concluziile oamenilor de știință au fost publicate în Molecular Nutrition and Food Research.

Cum a fost realizat studiul despre sucul de portocale?

Pentru a înțelege impactul pe care sucul natural, preparat 100% din portocale 100%, îl poate avea asupra anumitor aspecte ale sănătății umane, cercetătorii au selectat 20 de adulți sănătoși (10 bărbați și 10 femei), cu vârste între 21 și 36 de ani.

Participanții nu aveau boli cronice, nu fumau, nu luau medicamente sau suplimente care ar fi putut influența rezultatele, iar femeile nu erau însărcinate. Înainte de începerea studiului, aceștia au trecut printr-o perioadă de „curățare” de trei zile, în care au evitat citricele și derivatele lor, precum și alte alimente bogate în flavonoide, cum ar fi căpșunile, cafeaua, ciocolata și ceaiul.

Două luni, participanții la studiu au băut 500 ml suc pe zi

Timp de două luni, fiecare participant la studiu a consumat, zilnic, câte 500 ml de suc de portocale pasteurizat 100%, împărțit în două porții (jumătate dimineața și jumătate mai târziu în cursul zilei). Au fost colectate probe de sânge la începutul studiului (Ziua 0) și la final (Ziua 60), împreună cu măsurători ale tensiunii arteriale și ale altor indicatori corporali. Pentru a se asigura de respectarea protocolului, cercetătorii au ținut legătura cu participanții de două ori pe săptămână.

Cercetările au constat într-o analiză transcriptomică – o metodă sofisticată de observare a modului în care genele sunt exprimate, adică „activate” sau „dezactivate”. Comparând expresia genelor din probele de sânge între Ziua 0 și Ziua 60, oamenii de știință au putut vedea exact ce s-a schimbat după două luni de consum zilnic de suc de portocale.

Descoperiri privind consumul de suc de portocale?

După cele 60 de zile de consum zilnic de 500 ml de suc de portocale 100%, organismele participanților au arătat schimbări la nivel genetic.

Analiza a arătat că un total de 3.790 de expresii genetice au fost modificate după perioada de consum. Dintre acestea, 2.487 de gene au fost downreglate (activitatea lor a scăzut), iar 1.303 au fost upreglate (activitatea lor a crescut).

Aceste modificări nu au fost întâmplătoare. Genele afectate au fost implicate direct în funcții vitale:

Reglarea tensiunii arteriale: Genele asociate cu hipertensiunea au fost semnificativ reduse. Aceasta ar putea explica de ce sucul de portocale poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, mai ales la persoanele cu valori ridicate.

Inflamația: Inflamația cronică este un factor major în boli precum cele de inimă, diabetul și obezitatea. Studiul a constatat că sucul de portocale a redus activitatea unor gene cheie ale inflamației, sugerând că poate calma procesele inflamatorii dăunătoare.

Metabolismul lipidelor (grăsimilor): Sucul de portocale a influențat gene implicate în procesarea și depozitarea grăsimilor. Acest lucru ar putea însemna o îmbunătățire a metabolismului grăsimilor și chiar a compoziției corporale, în timp.

Diferențe în funcție de greutatea corporală: Efectele au variat în funcție de tipul de corp. La persoanele supraponderale, sucul a avut un impact mai puternic asupra metabolismului grăsimilor, în timp ce la participanții cu greutate normală, accentul a fost pe reducerea inflamației. Aceasta sugerează că beneficiile sucului de portocale se pot adapta nevoilor individuale.

Sănătate metabolică mai bună

În esență, consumul zilnic de suc de portocale pare să orchestreze o serie complexă de ajustări genetice, orientate către o sănătate cardiovasculară și metabolică mai bună.

Deși acest studiu este mic, alte date provenite dintr-o populație mai mare au arătat rezultate pozitive. O analiză sistematică și o meta-analiză publicată în Critical Reviews in Food Science and Nutrition, care a evaluat 10 studii clinice, a constatat că un consum zilnic de cel puțin 500 ml de suc de portocale a dus la îmbunătățirea nivelului de zahăr din sânge, a colesterolului și a markerilor inflamatori.

Persoanele care suferă de diabet și își monitorizează glicemia trebuie să fie atente la porții, deoarece sucul de portocale conține zaharuri naturale.