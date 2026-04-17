17 apr. 2026, Articole / Reportaje
Ministerul Mediului începe popularea lacului Costești-Stânca, de pe Râul Prut, cu 2,5 tone de pește. Programul va deveni anual
FOTO: Freepik

Ministerul Mediului a început popularea lacului de acumulare Costești–Stânca, de pe râul Prut, cu 2,5 tone de pește, într-o acțiune care autoritățile spun că va deveni una recurentă. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, potrivit Rador Radio România.

„Am dispus ca astfel de intervenții să nu fie ocazionale, dar să devină o tradiție realizată în fiecare an. Este foarte important să avem constant astfel de măsuri, pentru că doar prin continuitate putem avea râuri mai sănătoase și putem menține starea ecologică a acestora”, a declarat ministrul.

Speciile introduse, cosaș, novac și sânger alb, au rol în menținerea echilibrului ecosistemului acvatic, contribuind la reducerea vegetației excesive și la îmbunătățirea calității apei, potrivit Ministerului Mediului.

Autoritățile anunță că programul de populare va continua și în alte zone. În cazul râului Nistru, intervenția este planificată pentru această toamnă, după episoade recente de poluare. „În contextul poluării recente, râul Nistru va fi populat în toamnă cu o cantitate dublă de pește, după consultarea experților și a organizațiilor de mediu”, a mai spus Gheorghe Hajder.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
17 apr.
VIDEO | Un nou trend șocant pe TikTok: O tânără mănâncă un mic ghiveci din lut, asezonat cu suc de lămâie și condimente / Experții avertizează asupra riscurilor
Articole / Reportaje
17 apr.
APIA deschide sesiunea pentru cererile de plată 2026 în cadrul schemei de sprijin pentru prima împădurire
Articole / Reportaje
17 apr.
Curățenia de primăvara: Cele șase locuri din bucătărie pe care le uiți cel mai adesea / Sunt zone ascunse unde se adună grăsimea și bacteriile fără să le observi /Experții avertizează că pot atrage dăunători 
Articole / Reportaje
17 apr.
Interagroaliment, parte din Grup Șerban Holding, cere insolvența și renunță la comerțul cu cereale după pierderi semnificative
Articole / Reportaje
17 apr.
Focar de febră aftoasă pe Insula Lesbos: Peste 8.000 de animale sacrificate / Pierderi de peste 7 milioane de euro
Cele mai noi articole

VIDEO | Nu doar zahărul ne strică dinții / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr”
VIDEO | Nu doar zahărul ne strică dinții / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr”
O rețetă simplă din bucătăria grecească: Pui pane marinat în lapte acru, fraged la interior și crocant la exterior
O rețetă simplă din bucătăria grecească: Pui pane marinat în lapte acru, fraged la interior și crocant la exterior
ULTIMA ORĂ | FOTO-VIDEO | Banatul va fi Regiunea Gastronomică Europeană în 2028 / „Nu este doar un proiect despre mâncare, ci unul care pune pe hartă întreaga comunitate, inclusiv prin educație și agricultură”
ULTIMA ORĂ | FOTO-VIDEO | Banatul va fi Regiunea Gastronomică Europeană în 2028 / „Nu este doar un proiect despre mâncare, ci unul care pune pe hartă întreaga comunitate, inclusiv prin educație și agricultură”
VIDEO | Printre bivoli și dor de casă / Povestea muncitorilor din Sri Lanka ajunși în România, o viață departe de casă a doi străini care muncesc într-o fermă din România
VIDEO | Printre bivoli și dor de casă / Povestea muncitorilor din Sri Lanka ajunși în România, o viață departe de casă a doi străini care muncesc într-o fermă din România
De ce ți-e foame continuu după sărbători și cum îți reglezi apetitul / Tania Fântână (nutriționist): Echilibrul nu se pierde atât de ușor pe cât pare
De ce ți-e foame continuu după sărbători și cum îți reglezi apetitul / Tania Fântână (nutriționist): Echilibrul nu se pierde atât de ușor pe cât pare