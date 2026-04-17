Ministerul Mediului a început popularea lacului de acumulare Costești–Stânca, de pe râul Prut, cu 2,5 tone de pește, într-o acțiune care autoritățile spun că va deveni una recurentă. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, potrivit Rador Radio România.

„Am dispus ca astfel de intervenții să nu fie ocazionale, dar să devină o tradiție realizată în fiecare an. Este foarte important să avem constant astfel de măsuri, pentru că doar prin continuitate putem avea râuri mai sănătoase și putem menține starea ecologică a acestora”, a declarat ministrul.

Speciile introduse, cosaș, novac și sânger alb, au rol în menținerea echilibrului ecosistemului acvatic, contribuind la reducerea vegetației excesive și la îmbunătățirea calității apei, potrivit Ministerului Mediului.

Autoritățile anunță că programul de populare va continua și în alte zone. În cazul râului Nistru, intervenția este planificată pentru această toamnă, după episoade recente de poluare. „În contextul poluării recente, râul Nistru va fi populat în toamnă cu o cantitate dublă de pește, după consultarea experților și a organizațiilor de mediu”, a mai spus Gheorghe Hajder.