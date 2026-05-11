Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la sediul Ministerului Agriculturii, unde au fost analizate prioritățile sectorului agricol și măsurile care trebuie adoptate în perioada următoare. Potrivit unei postări publicate de ministru pe rețelele sociale, principala temă discutată a fost plata la timp a subvențiilor pentru fermieri și evitarea eventualelor blocaje administrative sau financiare.

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

Pachet de măsuri pentru pesta porcină africană

În cadrul întâlnirii au fost discutate și problemele din sectorul suin, în special impactul pestei porcine africane asupra pieței cărnii de porc.

Ministrul Agriculturii a anunțat că autoritățile finalizează un nou pachet de măsuri pentru combaterea bolii, care urmează să fie prezentat miercuri premierului, împreună cu reprezentanții Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. „Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA”, a precizat Tanczos Barna în mesajul publicat pe Facebook.

Noi reguli pentru comercializarea cărnii proaspete de porc

Tot miercuri, Ministerul Agriculturii va prezenta și un nou proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. Autoritățile nu au oferit încă detalii despre conținutul măsurilor, însă discuțiile vin într-un context complicat pentru piața internă, afectată de focarele de pestă porcină africană și de presiunea importurilor.

În ultimele luni, oficialii din agricultură și reprezentanții fermierilor au atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă crescătorii români de porci, în special din cauza costurilor ridicate și a dezechilibrelor comerciale.

Scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și vaci de lapte

Ministrul Agriculturii a mai anunțat că instituția lucrează la pregătirea unor noi scheme de ajutor pentru crescătorii de porci și pentru fermele de vaci de lapte. Potrivit acestuia, măsurile sunt pregătite în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat adoptat de Comisia Europeană.

„Lucrăm la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că un set concret de măsuri va fi prezentat la întâlnirea programată miercuri.

Sprijin de minimis pentru usturoi și cartofi

Discuțiile dintre premier și ministrul Agriculturii au vizat și schemele de minimis destinate cultivatorilor de usturoi și cartofi.

Potrivit lui Tanczos Barna, propunerile ministerului vor fi reanalizate înaintea ședinței de Guvern de joi. „Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a afirmat ministrul într-o postare pe rețelele sociale.

Declarațiile vin într-o perioadă dificilă pentru agricultura românească, marcată de presiuni multiple:

costuri ridicate de producție;

probleme sanitare veterinare;

deficit comercial pe anumite segmente agroalimentare;

concurență puternică din importuri.

În special sectorul cărnii de porc și cel al laptelui au fost afectate în ultimii ani de fluctuațiile pieței și de dificultățile generate de pesta porcină africană. În același timp, autoritățile încearcă să găsească formule de sprijin compatibile cu regulile europene privind ajutoarele de stat, într-un context bugetar tot mai complicat.

Postarea ministrului Agriculturii sugerează că următoarele zile ar putea aduce primele măsuri concrete pentru aceste sectoare considerate sensibile pentru agricultura românească.