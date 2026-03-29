Timp de câțiva ani, în zona istorică a Timișoarei a funcționat micuțul restaurant Taste of Bali, care acum s-a mutat într-un spațiu mult mai mare. Este vorba despre primul restaurant balinez din România. Povestea începe cu psihologul timișorean Dragoș Dubina, care, vreme de zece ani, a trăit pe o mică insulă din arhipelagul Indoneziei. A revenit în România împreună cu soția indoneziană, Montez, absolventă de Drept, și cu fiica lor, acum în vârstă de șapte ani. Dorința lor a fost să deschidă la Timișoara un restaurant cu specific indonezian.

„În 2020, eram în Indonezia de zece ani, unde m-am dus inițial cu o bursă culturală. Trăiam într-o cu totul altă poveste atunci. Investisem cu nevasta într-un mic resort pe insula Gili. E o insulă mică între Bali și Lombok. Ne-am bazat că acel mic resort ne va aduce un venit, dar a venit pandemia peste noi. Ne-a prins chiar în România, unde venisem pentru o lună și a trebuit să stăm șapte. Indonezia a rămas închisă pentru turism timp de doi ani și nu mai aveam bani. Am zis atunci că e mai simplu să venim în România și să deschidem o afacere aici. Aveam deja foștii angajați din Indonezia. Am zis că e cel mai simplu să facem un restaurant”, a declarat Dragoș Dubina.

- articolul continuă mai jos -

Afacere dezvoltată pas cu pas

Inițial, au deschis în Timișoara un restaurant indonezian cu mâncare livrată doar în regim take-away, pentru care au închiriat un spațiu într-o hală industrială. Pentru că afacerea a prins, Dragoș și Montez au decis să deschidă un restaurant pe strada Mărășești, care a funcționat timp de patru ani. Bucătarii lor erau mereu din Indonezia. A venit acum momentul să facă un nou pas înainte, mutându-se într-un spațiu mult mai mare.

„Un an și câteva luni am funcționat într-o hală industrială dintr-o fostă fabrică de conserve. Acolo am început cu livrarea, dar oamenii au început să mănânce pe paleții din față. Ne-am mutat în centru, dar era un loc foarte mic. Oamenilor nu le plăcea că mesele erau foarte apropiate, nu aveai intimitate. Stăteam prost și cu ventilația, mirosea, și nu era suficient să ai mâncare bună. Trebuie să arate corespunzător și locul. Acum am găsit un loc în care putem face mai mult decât mâncare: muzică, dans, povești și evenimente”, a mai povestit Dragoș Dubina.

Inaugurarea noului spațiu al restaurantului Taste of Bali a avut loc în prezența ambasadorului Indoneziei în România, Meidyatama Suryodiningrat.

Comunitate mică

În Timișoara, comunitatea indoneziană numără în jur de 40 de persoane. Mulți sunt în căsătorii mixte. În România trăiesc astăzi aproximativ 3.000 de indonezieni.

„În Indonezia nu e o sărăcie ca în Sri Lanka, India, Vietnam sau Nepal. Ei pleacă în Olanda, Cehia, Polonia, pentru că sunt salarii mai mari. Indonezia este a patra țară ca populație din lume și are o populație foarte tânără. Sunt vreo 280 de milioane de locuitori. Este cea mai mare țară musulmană. Are foarte multe resurse naturale pe care le exportă. Ei au o politică interesantă: vor să crească contingentul de muncitori din străinătate, să dezvolte și să promoveze turismul, iar una dintre metode este susținerea industriei culinare. Aici ne-am conectat și noi. Pe de o parte, am adus indonezieni aici la lucru, pe de altă parte, facem mâncare autentică și promovăm turismul. Eu am stat 11 ani acolo, știu limba perfect, iar soția mea este de acolo. Ei vor să crească și exportul de produse din Indonezia, iar noi, de exemplu, cumpărăm ingrediente de acolo. Este un fel de soft diplomacy”, a mai spus Dragoș Dubina.

Bucătăria tradițională, complexă

În ceea ce privește bucătăria indoneziană, lucrurile sunt foarte complexe. Indonezia, fostele Indii Olandeze care au devenit independente în 1945, este un arhipelag cu aproximativ 18.000 de insule, situat între Oceanul Indian și Oceanul Pacific. În cele aproximativ 6.000 de insule locuite există câteva sute de etnii, care vorbesc peste 300 de limbi diferite și numeroase dialecte. Cele mai importante regiuni sunt Borneo (Kalimantan), Sumatra, Sulawesi și Java.

„Indonezia este un arhipelag care are, de la est la vest, în linie dreaptă, 5.000 de kilometri, cât de la Spania până în Mongolia. Mâncarea indoneziană diferă de la o insulă la alta. Nu există o singură bucătărie tradițională. Țara se întinde și la nord, și la sud de ecuator, are zone cu climă diferită și etnii diferite. Cei din Papua nu au nicio legătură cu cei din Sumatra sau cu cei din Bali ori Borneo. Există o mare diversitate, foarte multe tipuri de bucătării. Mie îmi place cel mai mult zona Sumatra. Se gătește cu condimente proaspete. Sunt puține restaurante indoneziene în Europa, pentru că, dacă vrei autenticitate, ai nevoie de acele ingrediente proaspete. Acolo clima permite producția continuă. Ghimbirul, turmericul cresc tot timpul. Noi avem mâncare din toate zonele Indoneziei, inclusiv din Bali, care este brandul nostru”, a mai spus Dubina.

La inaugurarea restaurantului, ambasadorul Meidyatama Suryodiningrat a participat la un ritual specific, intitulat „pemotong tumpeng”, în cadrul căruia a fost tăiat conul de orez galben, înconjurat de carne și legume.

La rândul său, ambasadorul le-a oferit timișorenilor o plachetă specială cu stema Republicii Indonezia, care va sta la loc de cinste în restaurant.