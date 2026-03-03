Dacă ai poftă de celebra supă de tăiței japoneză, dar nicio dorință de a munci în bucătărie, este exact ce-ți trebuie. Nu este deloc varianta tradițională de ramen, dar este surprinzător de bună.

Asemenea multor preparate japoneze, ramenul are regulile sale care vin din istorie: supa gătită timp de ore, compoziția meticuloasă a bazei numite tare (sosul concentrat care potențează gustul), alegerea celor mai buni tăiței, combinația de ingrediente adăugate (toppings). Toată această ambiție de a obține supa perfectă este demnă de admirație, dar viața modernă reclamă soluții mai rapide. Deși se abat de la puritate și tradiție, sunt la fel de plăcute.

Ramenul pentru leneși încearcă să satisfacă exact această nevoie. Este gata în aproximativ 20 de minute, nu are ingrediente prea ciudate, iar secretul său este o combinație de arome, alcătuită din unt de arahide, miso, sos de soia și oțet de orez.

Ingrediente (pentru 2 persoane)

150 g de tăiței pentru ramen (sau orice tăiței de tip asiatic)

800 ml de supă de legume

100 ml de lapte de cocos

2 linguri de unt de arahide (secretul care dă densitate bulionului)

1 linguriță de pastă miso

2-3 cm de ghimbir proaspăt

2 căței de usturoi

4 fire de ceapă verde

1 lingură oțet de orez

1 lingură sos de soia

1 lingură rasă de zahăr

Sare (după gust).

Garnituri

Câteva buchețele de broccoli

1 ou fiert mediu (6-7 minute)

Semințe de susan

Sos de ardei iute sau ulei picant (opțional).

Preparare

Toacă mărunt usturoiul, ghimbirul și ceapa verde (păstrează partea albă pentru călit și pe cea verde pentru decor). Într-un bol mic, amestecă untul de arahide, pasta miso, sosul de soia, oțetul și zahărul. Adaugă un pic de supă caldă pentru a transforma totul într-o pastă omogenă. Încălzește puțin ulei într-o oală. Călește usturoiul, ghimbirul și partea albă a cepei timp de 2 minute, la foc mic, până încep să miroasă bine. Adaugă pasta de unt de arahide peste legumele călite, amestecă, apoi toarnă restul de supă și laptele de cocos. Lasă totul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 10 minute. În timp ce supa fierbe, opărește buchețelele de broccoli în apă cu sare (3-4 minute) și fierbe tăițeii conform instrucțiunilor de pe pachet. Pune tăițeii în boluri mari, toarnă bulionul fierbinte deasupra și așază frumos broccoli, oul tăiat în jumătate și restul de ceapă verde. Presară susan și picură sos iute dacă îți place.

Dacă vrei să faci acest ramen mai sățios cu un efort minim, poți adăuga în supă câteva cubulețe de tofu sau resturi de pui. Untul de arahide și laptele de cocos îi dau acea textură cremoasă pe care de obicei o obții doar după ore întregi de fiert oase de porc.