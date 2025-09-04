Ouăle de prepeliță, o alternativa sănătoasă la ouăle de găină / Avantaje nutriționale și rețete simple de la un chef dintr-un restaurant din Paris: „Ouăle de prepeliță merg de minune în bucătăria franțuzească pentru că dau un aer chic și sunt acea «bijuterie» a oricărui preparat”

Ouăle de prepeliță au intrat tot mai des pe mesele românilor, fiind apreciate atât pentru gust, cât și pentru proprietățile nutriționale. Deși sunt mult mai mici decât cele de găină, specialiștii le consideră un aliment bogat în proteine și vitamine.

Conțin o cantitate ridicată de vitamine din grupul B, fier și zinc, fiind recomandate în alimentația copiilor, a persoanelor anemice și a celor care doresc o sursă sănătoasă de proteine. Sunt mai bine tolerate de organism și mai rar asociate cu alergii, comparativ cu ouăle de găină.

Un ou de găină cântărește, în medie, 50-60 grame. Un ou de prepeliță are doar 9-12 grame, dar concentrația de nutrienți este mai ridicată raportat la greutate. Cu toate acestea, ouăle de găină pot fi înlocuite cu cele de prepeliță, fără niciun fel de problemă. „Raportul de înlocuire este simplu: aproximativ 5-6 ouă de prepeliță echivalează cu un ou de găină. Pot fi folosite în orice rețetă tradițională, de la prăjituri până la omletă sau paste”, explică chef Andrei Hoban, bucătar într-un restaurant din Paris. „Ouăle de prepeliță sunt foarte apreciate în bucătăria franțuzească pentru rafinament și aspectul lor delicat. Sunt folosite fie ca amuse-bouche, fie în salate, aperitive elegante sau chiar reinterpretări de preparate clasice”, mai spune el.

Cum le putem folosi în bucătărie

Chef Andrei mai arată că ouăle de prepeliță pot fi integrate în numeroase preparate. „De la salate reci, cu legume, brânză sai pește afumat, la aperitive, supe și ciorbe, până la omlete și quiche-uri, paste sau risotto”, mai spune Andrei Hoban. De asemenea, mai arată el, sunt ideale în preparatele asiatice cum sunt ramen sau sushi.

„Și în deserturi, ouăle de prepeliță pot înlocui ouăle de găină după același raport. Se potrivesc în checuri, creme sau clătite”, mai spune el, apoi prezintă patru rețete care folosesc ouăle de prepeliță

Ouă de prepeliță mimosa

Ingrediente:

12 ouă de prepeliță

2 linguri maioneză

1 linguriță muștar de Dijon

1 lingură arpagic tocat fin

Paprika sau caviar de somon pentru decor

Mod de preparare:

Fierbe ouăle de prepeliță 3 minute, apoi curăță-le. Taie-le pe jumătate și scoate gălbenușurile. Pasează gălbenușurile cu maioneză, muștar și arpagic. Reumple albușurile și decorează cu paprika sau caviar de somon. Servește ca amuse-bouche.

Tartine gourmet cu ou de prepeliță și somon

Ingrediente:

4 felii de pâine de bună calitate

40 g unt

80 g somon afumat

80 g cremă de brânză proaspătă

4 ouă de prepeliță

Mod de preparare:

Prăjește ușor pâinea și unge-o cu unt. Adaugă un strat subțire de cremă de brânză, apoi felii de somon afumat. Gătește ouăle de prepeliță ochi în puțin unt și așază câte unul pe fiecare tartină. Ideal pentru brunch.

Mini cocotte cu ouă de prepeliță

Ingrediente:

8 ouă de prepeliță (2 per porție)

100 ml smântână lichidă (30% grăsime)

80 g ciuperci champignon

1 lingură unt

1 lingură ierburi proaspete tocate (pătrunjel, tarhon sau arpagic)

Sare și piper

Mod de preparare:

Sotează ciupercile în unt. În 4 mini-cocotte de ceramică, pune câteva ciuperci, 2 ouă de prepeliță și o lingură de smântână. Presară ierburi, sare și piper. Gătește la bain-marie, în cuptor, 8–10 minute, până albușul e legat.

Canapés cu ou de prepeliță și trufe

Ingrediente:

4 felii de pâine toast

40 g unt (preferabil cu aromă de trufe)

4 ouă de prepeliță

Felii subțiri de trufă neagră (sau 1 linguriță ulei de trufe)

Mod de preparare:

Taie pâinea felii, prăjește-le ușor și unge-le cu unt. Prăjește ouăle de prepeliță într-o tigaie mică cu puțin unt. Așază câte un ou pe fiecare bucată de pâine și decorează cu felii de trufă sau câteva picături de ulei de trufe. Un aperitiv foarte rafinat.

Ouă de prepeliță în aspic

Ingrediente:

8 ouă de prepeliță

300 ml supă clară de vită sau pui

10 g gelatină (sau foi de gelatină hidratate conform instrucțiunilor)

Ierburi proaspete (pătrunjel, mărar)

Legume crocante (morcov, țelină)

Mod de preparare:

Fierbe ouăle de prepeliță 3 minute, curăță-le și așază-le în forme mici (ramekin sau forme de silicon). Adaugă câteva bucăți de legume și ierburi. Prepară aspicul din supa clară și gelatină. Toarnă peste ouă și lasă la rece câteva ore. Se servesc ca aperitiv la bufet rece.

„Ouăle de prepeliță merg de minune în bucătăria franțuzească pentru că dau un aer chic și sunt acea «bijuterie» a oricărui preparat”, mai spune Andrei Hoban.

Sunt un aliment versatil, cu avantaje nutriționale clare față de cele de găină. Pot fi integrate cu ușurință în preparate reci și calde, aduc un plus de rafinament în bucătărie și pot înlocui ouăle clasice, oferind în același timp mai multă valoare nutritivă.