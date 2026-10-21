Dezbaterea „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile” / Urmărește LIVE pe G4Media joi, de la ora 10.00

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Dezbaterea „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile” / Urmărește LIVE pe G4Media joi, de la ora 10.00
Foto: G4Media
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G4Media continuă seria dezbaterilor G4Debate. Discutăm joi, 22 octombrie, de la ora 10.00, în cadrul dezbaterii „Controlul greutății”, despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

Medici, alți specialiști, reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în acest domeniu invitați în studioul G4Media vor răspunde întrebărilor momentului pe această temă și vor analiza rezultatele sondajului la care au răspuns cititorii noștri.

Obiectivele dezbaterii

Înțelegerea obezității ca problemă de sănătate cu efecte asupra întregului organism, nu doar ca o chestiune de greutate sau aspect fizic:

  • clarificarea legăturii dintre obezitate și afecțiunile metabolice, cardiovasculare și endocrine, inclusiv diabetul de tip 2;
  • identificarea riscurilor mai puțin cunoscute ale obezității, inclusiv pentru sănătatea reproductivă la femei și bărbați;
  • explicarea soluțiilor disponibile, de la injecțiile de slăbit și alte tratamente medicamentoase până la chirurgia bariatrică: indicații, riscuri și beneficii;
  • clarificarea cine se califică pentru tratament și de ce acesta trebuie urmat sub supraveghere medicală;
  • înțelegerea felului în care somnul insuficient, stresul și oboseala cronică influențează alegerile alimentare, senzația de foame și controlul greutății pe termen lung;
  • discutarea rolului mișcării, al sprijinului nutrițional și al suplimentelor, inclusiv în timpul tratamentelor sau după chirurgie.

Panel 1 – Riscurile pentru sănătate asociate obezității și cui i se potrivesc injecțiile de slăbit

O discuție despre efectele excesului de greutate asupra organismului și despre tratamentele disponibile, din perspectiva mai multor specialități medicale.

  • Obezitatea și diabetul: cum se schimbă metabolismul. Rezistența la insulină, glicemia, diabetul de tip 2 și alte complicații metabolice asociate obezității.
  • Obezitatea și sănătatea inimii: riscul care nu se vede. Cum influențează excesul de greutate tensiunea arterială, colesterolul și riscul de boli cardiovasculare, și ce se schimbă pentru inimă atunci când greutatea scade.
  • Obezitatea și sănătatea femeii: de la dezechilibre hormonale la fertilitate. Cum poate influența excesul de greutate ciclul menstrual, ovulația, fertilitatea și sănătatea reproductivă.
  • Obezitatea și sănătatea bărbatului: un subiect mai puțin discutat. Impactul asupra hormonilor, funcției sexuale și fertilității masculine.
  • Injecții de slăbit și chirurgie bariatrică: când sunt recomandate și cine se califică. Ce pot face tratamentele injectabile și când devine necesară intervenția chirurgicală, cine se califică și cine nu, ce riscuri și beneficii au și de ce trebuie urmate sub supraveghere medicală.

Invitați:

  • Dr. Ionuț Hutopilă – Medic Primar Chirurgie Generală, Chirurg de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică, acreditare internațională Surgical Review Corporation (confirmat)
  • Dr. Andreea Rachieru – Medic Primar Cardiolog, Ponderas Academic Hospital, parte din rețeaua de Sănătate Regina Maria (confirmat)
  • Dr. Bogdan Sandu – Medic Specialist Urologie, Ponderas Academic Hospital, parte din rețeaua de Sănătate Regina Maria (confirmat)
  • Dr. Cristina Blaga – Medic Specialist Endocrinologie, Ponderas Academic Hospital, parte din rețeaua de Sănătate Regina Maria (confirmat)
  • Dr. Lara Andronescu – Medic Specialist Obstetrică-ginecologie, Ponderas Academic Hospital, parte din rețeaua de Sănătate Regina Maria (confirmat)

Panel 2 – Stil de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor

O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

  • Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.
  • Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.
  • Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.
  • Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Invitați:

  • Dr. Eugenia Bratu – Medic primar sănătate publică și management, șef secție promovarea sănătății (confirmat)
  • Dr. Marta Petre – Medic primar igienă, șef secție igiena alimentelor, copiilor și tinerilor (confirmat)
  • Dr. Eva-Csilla Rusu – Medic specialist endocrinolog și consultant în nutriție, reprezentant Boost4Life (confirmat)
  • Mădălina Tita – Psiholog clinician și consilier dezvoltare personală, Dream Therapy Hub (confirmat)
  • Raluca-Maria Popa – Specialist nutriție clinică și dietetică, Yuno Clinic (confirmat)

Moderator:

  • Ioana Câmpean – redactor-șef G4Media

Parteneri: Ponderas Academic Hospital, parte din rețeaua de Sănătate Regina Maria și Boost4Life

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