Produsele tradiționale pentru masa de Paște s-au scumpit semnificativ în ultimul an, iar cele mai mari creșteri de preț se înregistrează la ingrediente esențiale pentru deserturi. Datele Institutului Național de Statistică (INS), transmise la solicitarea AGERPRES, arată că pudra de cacao, ciocolata și miezul de nucă conduc topul scumpirilor.

Potrivit analizei INS pentru februarie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, pudra de cacao a înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 46,33%. Pe locul al doilea se află ciocolata, cu un avans de 29,02%.

Lista continuă cu alte ingrediente de bază pentru preparatele tradiționale de Paște. Miezul de nucă s-a scumpit cu 17,48%, iar cozonacul cu 15,66%. Ouăle, nelipsite din meniul de sărbătoare, au avut un preț mai mare cu 14,3%, în timp ce pâinea s-a scumpit cu 10,12%.

Creșteri mai moderate s-au înregistrat la produse folosite frecvent în preparatele specifice acestei perioade: rahatul simplu sau mixt a crescut cu 9,11%, carnea de oaie și miel cu 8,85%, esența de rom cu 7,68%, iar vinul cu 6,9%.

- articolul continuă mai jos -

În categoria brânzeturilor, majorările au fost mai temperate. Brânza de vacă (telemea) s-a scumpit cu 6,33%, iar brânza de oaie (telemea) cu 3,69%.

În schimb, unele produse proaspete au avut evoluții mai moderate sau chiar scăderi de preț. Ceapa verde s-a scumpit cu 2,78%, salata verde cu 1,8%, iar ridichile de lună s-au ieftinit cu 5,51%.

Datele indică o presiune mai mare pe bugetul pentru deserturile tradiționale și produsele de bază, în timp ce o parte dintre legumele de sezon rămân relativ stabile ca preț.