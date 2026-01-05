Fermierii aflați la blocajul Nikaia, în apropiere de Larissa, pe autostrada care leagă Atena de Salonic, se pregătesc să intensifice acțiunile de protest, invocând întârzierile la plata subvențiilor din partea Uniunii Europene și alte nemulțumiri. Decizia vine în urma hotărârilor adoptate la o reuniune națională a fermierilor, desfășurată duminică, la Malgara, la vest de Salonic, conform publicației elene Ekathimerini.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit organizatorilor, protestatarii intenționează să blocheze, la prânz, pasajul suprateran care deservește sensurile Atena-Salonic, fără a preciza când va fi reluat traficul. Fermierii au descris orele premergătoare acestei acțiuni drept critice.

Totodată, fermierii din Nikaia urmează să organizeze o nouă adunare luni după-amiază. În cadrul acesteia, membrii comitetului de coordonare îi vor informa pe participanți cu privire la concluziile reuniunii de la Malgara, la deciziile adoptate de alte grupuri de fermieri din întreaga țară și la planificarea generală a următoarei etape de mobilizare.

Printre măsurile agreate se numără și un „blackout” total de 48 de ore, programat pentru joi și vineri, perioadă în care protestele ar urma să se extindă dincolo de nodurile rutiere afectate până acum. În cadrul escaladării acțiunilor, tractoarele și vehiculele agricole din Nikaia se vor deplasa marți către porțile de taxare Makrychori, de pe autostrada Atena–Salonic. Acolo, fermierii intenționează să ridice barierele de taxare timp de două ore, între 11:00 și 13:00.

Reacția autorităților

Fermierii au avertizat că acțiunile de protest vor continua să se intensifice în lipsa unor răspunsuri concrete la revendicările lor.

Între timp, vicepremierul Kostis Hatzidakis a declarat că guvernul este întotdeauna deschis dialogului cu fermierii, însă va aplica legea dacă blocajele rutiere vor continua.

„Guvernul are întotdeauna ușa deschisă pentru dialog cu liderii sindicali din agricultură. Dacă anumiți lideri sindicali agricoli insistă să refuze, nu ne rămâne nimic de făcut în privința problemelor restante pe care dorim să le discutăm cu ei decât să ne anunțăm deciziile”, a transmis el.

„În afară de asta, guvernul nu va rămâne un simplu spectator al blocajelor. Există legi care prevăd amenzi pentru obstrucționarea transportului, iar aceste legi vor fi aplicate. Minorități dirijate politic nu pot fi lăsate să țină o întreagă societate ostatică”, a adăugat sursa citată.