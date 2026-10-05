VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 97) Vinul în context gastronomic, promotor turistic

05 oct. 2026, Connoisseur fără ifose
FOTO: Colaj G4Food
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Primii care trebuie să afle despre importanța vinului și a gastronomiei în mixul de promovare a turismului sunt jurnaliștii și influencerii locali – am făcut cu succes acest exercițiu la Craiova cu ocazia festivalului Treasures of the East și a Zilei gastronomiei și vinurilor din România.

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