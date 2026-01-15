Retailerul francez Carrefour, aflat în mijlocul unor discuții despre plecarea din România, pe care oficial le neagă, anunță că va pune mai multe produse românești pe rafturi prin extinderea colaborării cu producători ultra-locali.

Inițiativa „De aici, de aproape”, lansată inițial în Piatra Neamț și Roman, numără astăzi peste 100 de producători ultra-locali, listați în 30 de magazine Carrefour din 13 localități.

La nivel național, Carrefour colaborează cu o rețea de peste 1.000 de producători ultra-locali de produse alimentare, situați la o distanță de maximum 50 km față de magazine.

Acestui ecosistem i se alătură acum partenerii din programul „De aici, de aproape”, adresat micilor producători și artizani cu număr mic de angajați, care își desfășoară activitatea în aceeași rază de proximitate.

De regulă, acești producători întâmpină dificultăți în a ajunge pe rafturile marilor lanțuri de retail.

Prin acest demers, Carrefour le oferă acces la o rețea de retail națională, susținând un lanț de aprovizionare mai scurt.

Proiectul este deja implementat în 13 localități la nivel național, printre care se numără Piatra Neamț, Roman, Satu Mare, Botoșani, Sibiu, Târgu Jiu, Focșani, Oradea, Cluj, Iași, Florești, Mediaș, Timișoara. Cei peste 100 de producători ultra-locali aduc pe rafturile magazinelor peste 1.400 de produse locale, de la băcănie (făină, paste, miere, dulceață, ulei, oțet, murături), până la mezeluri și lactate, panificație (prăjituri, cornulețe, pâine, chec și cozonaci) și băuturi (sucuri și siropuri naturale, apă tonică, bere artizanală).

