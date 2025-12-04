Food Angels Hub, prima comunitate de investitori din România dedicată exclusiv sectorului alimentar și HoReCa, a fost lansată oficial, cu misiunea de a sprijini companiile funcționale și profitabile din producție, servicii și tehnologie alimentară să se dezvolte și să se extindă regional. Inițiativa reunește nume importante din industria ospitalității, retail, IT și investiții, cu obiectivul de a transforma România într-un pol de inovație alimentară în Europa Centrală și de Est, anunță un comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Expertiza complementară a fondatorilor Food Angels Hub ne dă încredere că putem sprijini ecosistemul românesc de inovație alimentară. Ne dorim să lucrăm îndeaproape cu echipele de fondatori și cu parteneri din mediul public și privat pentru a impulsiona scalarea și recunoașterea internațională a brandurilor românești”, afirmă Florin Maxim, membru fondator și Managing Director Food Angels Hub.

Ce oferă Food Angels Hub

Noua comunitate pune la dispoziția antreprenorilor o infrastructură completă de creștere: investiții directe în numerar, mentorat, consultanță strategică, acces la know-how operațional și parteneriate cu jucători consacrați din industrie.

Printre membrii fondatori se numără nume cunoscute din ecosistemul HoReCa și business-ul românesc: Daniel Boaje, Albert Davidoglu, Daniel Donici (Artesana), Alfred Dauteuil (Jerry’s Pizza), Călin Ionescu, Costin Mândrea, Florin Maxim, Utku Ogrendil, Radu Savopol (5 to go) și Răzvan Gheorghiu-Testa.

„În cei 30 de ani petrecuți în mediul corporativ, am fost mereu fascinat de industria serviciilor alimentare – de modul în care poți încânta consumatorul și crea experiențe memorabile. La Food Angels Hub, ne propunem să identificăm idei cu potențial și să contribuim activ la îmbunătățirea experiențelor din sectorul alimentar”, declară Costin Mândrea, membru fondator.

Industria alimentară, un sector strategic

Contextul global transformă industria alimentară într-una dintre cele mai importante zone strategice ale viitorului, pe fondul creșterii populației, schimbărilor climatice și presiunii asupra lanțurilor de aprovizionare. În acest cadru, Food Angels Hub își propune să susțină companiile care au deja un model funcțional și scalabil.

„Ne propunem să devenim partenerul lor de creștere, oferind investiții, know-how și acces la o rețea puternică de experți și investitori din regiune”, subliniază Florin Maxim.

România, viitor pol de inovație alimentară

Membrii fondatori cred că următorul pas firesc este scalarea regională a business-urilor românești din agro-food și HoReCa. Ei văd un potențial major în companiile locale capabile să devină branduri regionale și în soluțiile tehnologice aplicabile întregului lanț alimentar.

„Există un potențial uriaș în Europa Centrală și de Est. Food Angels Hub își asumă misiunea de a accelera această evoluție prin investiții inteligente și colaborări strategice”, mai spune Florin Maxim.