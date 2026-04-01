Prețurile angro la fructe și legume din Bulgaria au avut evoluții diferite în ultima săptămână, potrivit datelor publicate de Comisia de Stat pentru Bursele de Mărfuri și Piețele Angro, conform Fresh Plaza.

Prețurile mai multor legume au crescut. Roșiile au crescut de la 2,37 euro la 2,60 euro/kg, ceea ce înseamnă un avans de 9,7%. Morcovii s-au scumpit ușor, cu 1,6%, până la 0,64 euro/kg. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la varză, unde prețul a urcat cu 28,6%, până la 0,72 euro/kg. Ardeii roșii au consemnat o majorare marginală, de 0,7%, ajungând la 2,96 euro/kg.

Există însă și legume care s-au ieftinit. Castraveții au înregistrat o scădere semnificativă, de 12,4%, până la 1,90 euro/kg, iar cartofii s-au ieftinit cu 4,1%, până la 0,47 euro/kg.

Pe segmentul fructelor, tendința generală a fost de scădere a prețurilor. Bananele s-au ieftinit cu 12,4%, până la 1,48 euro/kg, iar merele au scăzut cu 11,8%, până la 1,27 euro/kg. Portocalele au coborât cu 3%, până la 1,28 euro/kg, iar lămâile cu 2,3%, până la 2,15 euro/kg. Mandarinele fac notă discordantă, înregistrând o ușoară creștere de 1,4%, până la 1,46 euro/kg.

Per ansamblu, indicele pieței pentru prețurile angro la alimente a crescut cu 0,49%, până la 2,667 puncte, față de 2,654 puncte în săptămâna precedentă.