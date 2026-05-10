Fructele reprezintă un pilon esențial al unei diete echilibrate, fiind surse naturale de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care susțin sistemul imunitar și oferă energie. Totuși, nu toate fructele sunt la fel în ceea ce privește siguranța consumului, iar căpșunile, deși extrem de nutritive și sărace în calorii, pot deveni un pericol pentru sănătate, scrie ABC.

Avertismentul medicului despre fructe

Doctorul David Céspedes, specialist în longevitate, a surprins opinia publică afirmând că, din anumite perspective, „căpșunile sunt printre cele mai rele fructe pe care le poți mânca”. Motivul nu ține de proprietățile lor biologice, ci de modul în care sunt cultivate și pregătite pentru consum:

Acumularea de pesticide: Căpșunile tind să rețină o cantitate mai mare de reziduuri de pesticide comparativ cu alte fructe.

Curățarea superficială: Majoritatea oamenilor fac greșeala de a crede că o simplă clătire sub jetul de apă este suficientă pentru a elimina substanțele chimice.

Spălați căpșunile corect

Expertul subliniază că trecerea căpșunilor sub robinet timp de câteva secunde este complet ineficientă. Mai mult, păstrarea lor umede în frigider după o astfel de spălare nu face decât să accelereze procesul de alterare, fără a elimina de fapt riscurile.

Pentru a te bucura de beneficiile căpșunilor (precum vitamina C și proprietățile antiinflamatorii) fără a ingera pesticide, Dr. Céspedes recomandă următorul protocol de igienă:

Dezinfectarea: Lăsați fructele la înmuiat timp de 10 minute într-o soluție de apă cu sare sau oțet (concentrație de 3%). Clătirea: După cele 10 minute, clătiți-le bine cu apă curată. Uscarea: Este crucial să uscați bine fructele înainte de depozitare. Depozitarea: Păstrați-le într-un recipient bine ventilat.

Urmând acești pași, fructele vor fi cu adevărat curate, iar prospețimea lor va fi menținută pentru o perioadă mai lungă de timp.