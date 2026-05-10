Fructele de sezon care pot deveni din sănătoase extrem de periculoase/ Specialist în longevitate: Te pot îmbolnăvi grav

10 mai 2026, Articole / Reportaje
foto: newslinemags.com
Cuprins
  1. Avertismentul medicului despre fructe
  2. Spălați căpșunile corect

Fructele reprezintă un pilon esențial al unei diete echilibrate, fiind surse naturale de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți care susțin sistemul imunitar și oferă energie. Totuși, nu toate fructele sunt la fel în ceea ce privește siguranța consumului, iar căpșunile, deși extrem de nutritive și sărace în calorii, pot deveni un pericol pentru sănătate, scrie ABC.

Avertismentul medicului despre fructe

Doctorul David Céspedes, specialist în longevitate, a surprins opinia publică afirmând că, din anumite perspective, „căpșunile sunt printre cele mai rele fructe pe care le poți mânca”. Motivul nu ține de proprietățile lor biologice, ci de modul în care sunt cultivate și pregătite pentru consum:

  • Acumularea de pesticide: Căpșunile tind să rețină o cantitate mai mare de reziduuri de pesticide comparativ cu alte fructe.

  • Curățarea superficială: Majoritatea oamenilor fac greșeala de a crede că o simplă clătire sub jetul de apă este suficientă pentru a elimina substanțele chimice.

Spălați căpșunile corect

Expertul subliniază că trecerea căpșunilor sub robinet timp de câteva secunde este complet ineficientă. Mai mult, păstrarea lor umede în frigider după o astfel de spălare nu face decât să accelereze procesul de alterare, fără a elimina de fapt riscurile.

Pentru a te bucura de beneficiile căpșunilor (precum vitamina C și proprietățile antiinflamatorii) fără a ingera pesticide, Dr. Céspedes recomandă următorul protocol de igienă:

  1. Dezinfectarea: Lăsați fructele la înmuiat timp de 10 minute într-o soluție de apă cu sare sau oțet (concentrație de 3%).

  2. Clătirea: După cele 10 minute, clătiți-le bine cu apă curată.

  3. Uscarea: Este crucial să uscați bine fructele înainte de depozitare.

  4. Depozitarea: Păstrați-le într-un recipient bine ventilat.

Urmând acești pași, fructele vor fi cu adevărat curate, iar prospețimea lor va fi menținută pentru o perioadă mai lungă de timp.

Descoperire surprinzătoare într-o plantă veche de 400 de milioane de ani / Apa din planta numită „coada-calului” are o semnătură chimică „extraterestră”
Studiu: 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea greutății după slăbire
Plan Roșu de Intervenție în Dâmbovița, după o posibilă toxiinfecție alimentară la un salon de evenimente. 17 persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital
La noi și BĂTAIA se MĂNÂNCĂ – manifest gastronomic împotriva violenței, proiectul social prin care mâncarea se transformă în fapte bune / Cosmin Dragomir (inițiator): Ideea a venit într-o zi în care știrile anunțau cel de al 29-lea femicid
Furturile de vite iau amploare în Germania: 69 de viței au dispărut într-o singură noapte dintr-o fermă / Prejudiciile ajung la zeci de mii de euro
