Președintele Nicușor Dan a luat masa astăzi, la popotă, alături de oficiali și militari americani.

Șeful statului s-a întâlnit, duminică, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu delegaţia Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), Preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor a SUA, şi Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor a SUA.

Discuțiile au vizat securitatea la Marea Neagră, apărare și extinderea prezenței americane în România.

Mâncarea preferată a lui Nicușor Dan este ciolanul cu fasole

Șeful statului s-a pozat alături de militarii cu care a stat la masă, nu înainte de a-și lua porția de mâncare și a-și umple bolul cu supă.

Din imaginile postate de Administrația prezidențială, rezultă că la felul doi, la popotă s-a mâncat friptură și porumb fiert.

După cum se știe, mâncarea preferată a lui Nicușor Dan este ciolanul cu fasole, dar se pare că acesta a lipsit din meniu.