Prețurile din Sofia sunt ca în orașul Ajman din Emiratele Arabe Unite, conform indicelui costului vieții pe 2026 prezentat de ziarul bulgar Trud și citat de Rador. Clasamentul include 479 de orașe din întreaga lume, iar Sofia se află pe locul 297, chiar înainte de Ajman și după București, toate cele trei orașe având costuri medii ale vieții aproape identice, titrează G4Media.

Ajman este al cincilea oraș ca mărime și al cincilea cel mai populat din Emiratele Arabe Unite, după Dubai, Abu Dhabi, Sharjah și Al Ain. Este capitala emiratului Ajman, care este cel mai mic dintre toate emiratele care formează Emiratele Arabe Unite. Sofia este mai în față în clasamentul costului vieții, în fața orașului Kuwait City din Kuwait (locul 306) și a Shanghai din China (locul 348). Shanghai este centrul financiar și comercial al Chinei, orașul având o populație de aproape 25 de milioane de locuitori. Shanghai găzduiește 127.200 de milionari și 40 de miliardari, iar costul vieții (fără chirie) este mai mic decât în ​​Sofia.

New York (SUA) a fost ales ca bază pentru compararea prețurilor în clasament, care primește 100 pentru indicele costului vieții. Toate celelalte orașe sunt comparate cu New York, un indice peste 100 însemnând că viața în orașul respectiv este mai scumpă, iar sub 100 indicând că este mai ieftină. Pentru a determina costul vieții în cadrul indicelui, se folosește o gamă destul de largă de prețuri – nu numai pentru alimentele de bază din magazine, ci și prețuri din restaurante, prețuri din grădinițe, cinematografe, transportul public, locuințe, mașini și facturi la utilități.

Valoarea indicelui costului vieții în Sofia este de 46,2%, ceea ce înseamnă că viața în Sofia este cu 53,8% mai ieftină decât în ​​New York (fără a avea în vedere costurile pentru chirie). Spre comparație, prețurile din Ajman reprezintă în medie 46,1% din cele din New York, iar în București reprezintă 46,3%, acestea fiind orașele din clasament cu cele mai apropiate prețuri de cele din Sofia.

Dintre cele 213 orașe din Europa incluse în clasament, Sofia se află pe locul 170. Cel mai aproape de noi în ceea ce privește prețurile în Europa este Bucureștiul din România, care se află pe locul 169, iar imediat în spatele nostru se află Debrecen din Ungaria.

Capitala Poloniei, Varșovia, este mult mai sus în clasament – pe locul 140, iar prețurile de acolo reprezintă în medie 53,5% din cele de la New York. Însă datele din clasament arată că prețurile majorității alimentelor de bază din magazinele din Sofia sunt mai mari decât cele din București și Varșovia, în ciuda salariilor mai mari din Polonia și a unui nivel de trai mai ridicat acolo.

Cea mai frapantă diferență este în prețul la lapte. În Sofia, prețul mediu al unui litru de lapte proaspăt este de 1,65 euro, în București este de 1,38 euro, iar în Varșovia este de 1 euro. Se pare că laptele proaspăt la Sofia este cu 65% mai scump decât în ​​capitala Poloniei. Și asta în condițiile în care salariile fermierilor, șoferilor și lucrătorilor din magazinele de acolo sunt mai mari decât în ​​Bulgaria.

Există, de asemenea, diferențe foarte mari în ceea ce privește prețul la carnea de pui și la brânză. În Sofia, un kilogram de file de pui costă în medie 7,28 euro, față de 6,40 euro în București și 6,32 euro în Varșovia. Se pare că puiul în Bulgaria este cu peste 15% mai scump decât în ​​Polonia. Prețul brânzei în Sofia este în medie de 10,30 euro per kg, ceea ce este cu 12% mai mult decât cel al brânzei în Varșovia și cu 20% mai mult decât în ​​București.

În Sofia, prețul mediu al orezului este de 1,84 euro pe kg, comparativ cu 1,43 euro în București și 1,64 euro în Varșovia. Locuitorii din Sofia consumă orez cu aproape 30% mai scump decât în ​​capitala României. Cartofii și bananele în Bulgaria sunt, de asemenea, la un preț mai ridicat decât în ​​România și Polonia.

Prețurile apartamentelor din Sofia sunt mai mari decât cele din ​​București, dar semnificativ mai mici decât în ​​Varșovia. Datele arată că salariul mediu în Sofia după plata impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale este mai mare decât în ​​București, dar mult sub nivelul din Varșovia. Și totuși, prețurile alimentelor de bază din Polonia sunt mai mici.

Cel mai scump oraș de locuit este Zurich

Zurich este cel mai scump oraș în care se locuiește, fără a avea în vedere chiria. Cel mai scump oraș în care se locuiește este Zurich din Elveția, conform Indicelui Costului Vieții din 2026. Costul vieții în Zurich (excluzând costul pentru chirie) este cu 18,5% mai mare decât în ​​New York, care este orașul de bază pentru clasament.

Șase dintre primele 10 cele mai scumpe orașe de locuit sunt în Elveția. Primele șase locuri în clasament sunt ocupate de orașele elvețiene Zurich, Geneva, Basel, Lausanne, Lugano și Berna. New York se află pe locul șapte. Primele 10 cele mai scumpe orașe sunt completate de Reykjavik din Islanda, Honolulu – capitala statului Hawaii din SUA, și San Francisco din SUA. Londra se află pe locul 15 în clasament, iar Parisul pe locul 42.

Cel mai ieftin loc de trăit este orașul Coimbatore din India. Primele 10 orașe cele mai ieftine includ doar așezări din India.

Sofia se află pe locul 297 în clasament, cu costuri de trai (fără chirie) cu 53,8% mai mici decât cele din New York. Prețurile alimentelor în Sofia sunt cu aproape 55% mai mici decât cele din New York, iar restaurantele sunt cu aproximativ 53% mai ieftine. Însă diferența în ceea ce privește chiriile este mult mai mare. Chiriile în Sofia sunt cu 82% mai mici decât cele din New York.

Plovdiv este înaintea Sofiei și Varnei în ceea ce privește indicele calității vieții în 2026, elaborat de site-ul numbeo.com. Clasamentul include 304 orașe din întreaga lume. Dintre orașele din Bulgaria incluse în clasament, Plovdiv are cele mai bune condiții de trai, fiind clasat pe locul 172. Varna este clasată pe locul 193, iar Sofia pe locul 201.

Pentru a evalua condițiile de viață, au fost folosiți indicatori precum puterea de cumpărare, siguranța, asistența medicală, costul vieții, raportul preț-venit al proprietăților, timpul de navetă, nivelul de poluare și clima.

Locuitorii din Sofia au o putere de cumpărare mai mare decât cei din Plovdiv și Varna, arată clasamentul. Dar Plovdiv este mai sus în clasament, deoarece este înaintea capitalei Sofia în ceea ce privește siguranța și clima. Varna are, de asemenea, un avantaj față de Sofia în ceea ce privește siguranța și clima, dar oferă și condiții mai bune decât capitala în ceea ce privește asistența medicală și timpul de navetă.

Sofia primește cea mai bună evaluare privind puterea de cumpărare a locuitorilor, în timp ce Plovdiv și Varna primesc cele mai bune evaluări pentru climă.

Clasamentul arată că cel mai bun loc pentru a trăi este Olanda. Șase dintre primele 10 orașe în care se poate trăi bine se află în Olanda – Haga pe primul loc, Utrecht pe locul doi, Eindhoven pe locul trei, Groningen pe locul patru, Rotterdam pe locul cinci și Amsterdam pe locul opt. În top 10 se mai află Luxemburgul, care e pe locul șase, Viena (Austria) pe locul șapte, Ghent (Belgia) pe locul nouă și Nürnberg (Germania) pe locul zece.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu