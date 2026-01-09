Într-o perioadă în care tot mai mulți români aleg să reducă consumul de carne, fie din motive de sănătate, fie din dorința de a adopta o alimentație mai ușoară, o rețetă tradițională revine în atenție: prazul cu măsline. Este o mâncare gustoasă, aromată, sățioasă, dar totodată prietenoasă cu digestia și potrivită atât în perioadele de post, cât și pentru cei care își propun să mănânce mai echilibrat.

Prazul, ingredient emblematic al bucătăriei românești, mai ales în zona Olteniei, este bogat în fibre, vitamine și minerale, contribuind la susținerea sistemului imunitar și la o bună funcționare digestivă.

Asociat cu măslinele, care aduc grăsimi sănătoase și un gust intens, rezultă un preparat simplu, dar cu o aromă bogată și o textură plăcută.

Ingrediente:

4-5 fire de praz, curate și tăiate rondele

200–250 g măsline fără sâmburi (verzi sau negre, după preferință)

1 ceapă mare, tocată fin

150 ml suc de roșii sau câteva linguri de pastă de tomate diluată

2-3 linguri de ulei

1-2 foi de dafin

sare și piper, după gust

puțin cimbru (opțional)

apă cât să acopere ușor ingredientele

Mod de preparare:

Într-o cratiță încălziți uleiul și adăugați ceapa, lăsând-o să se călească ușor până devine sticloasă. Se adaugă prazul tăiat rondele și se gătește câteva minute, până începe să se înmoaie. Se pun apoi măslinele, sucul de roșii, foile de dafin și, dacă se dorește, puțin cimbru pentru aromă. Se completează cu apă și se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 20-30 de minute, până când prazul este fraged, iar sosul capătă consistență. La final, se potrivește gustul cu sare și piper.

Preparatul poate fi servit simplu, ca fel principal, alături de pâine proaspătă, dar merge foarte bine și ca garnitură lângă pește sau alte preparate ușoare. Este o mâncare caldă, reconfortantă, perfectă pentru zilele răcoroase, dar și suficient de ușoară pentru cei care vor să își mențină o dietă echilibrată.