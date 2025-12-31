Înainte de marele festin din noaptea Anului Nou, un prânz lejer te va ajuta să relaxezi stomacul, să te odihnești bine până pe seară și să guști ceva bun și ușor de preparat în același timp. Legume gratinate la cuptor.

Dacă îți plac legumele la cuptor cu brânză, acest preparat te va încânta, este absolut delicios. În plus, legumele gratinate sunt rafinate, deoarece brânza le dă multă savoare. De asemenea, poți adăuga legumele care îți plac cel mai mult. Acest preparat este ideal și pentru a folosi legumele rămase prin frigider și pentru a însoți orice fel de mâncare.

Ingrediente pentru legume gratinate la cuptor

2 vinete

2 dovlecei

2 roșii

100 grame de sos de roșii (mai gros, gen passata)

200 grame de mozzarella proaspătă

50 grame de brânză rasă (cașcaval sau parmezan)

Puțin ulei de măsline extravirgin

1 praf de sare

1 praf de piper.

Preparare

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 180°C, cu căldură sus și jos. Spală legumele; dacă dorești, poți lăsa coaja. Taie vinetele, dovleceii și roșiile în felii nu foarte groase. Condimentează-le cu sare și puțin piper. Ia o tavă termorezistentă și întinde un strat de sos de roșii pe fundul acesteia. Așază feliile de legume alternându-le. O felie de vânătă, 2-3 de dovlecel și una de roșie la fiecare 5-6 bucăți, deoarece aroma roșiei este mai puternică. Dacă tava este rotundă, poți așeza legumele în cerc; dacă este dreptunghiulară, așază-le în rânduri pentru un aspect mai frumos. Taie mozzarella în felii de aproximativ 1 cm. După ce ai aranjat toate legumele în tavă, introdu feliile de mozzarella printre feliile de legume, alternându-le și pe acestea. Adaugă un strop de ulei de măsline deasupra și introdu tava în cuptor. Lasă legumele la copt timp de aproximativ 20 de minute, până când devin fragede. Scoate tava și presară brânza rasă pe deasupra. Introdu-o din nou la cuptor pentru a se topi brânza și a se gratina frumos.

Servire

Când legumele sunt bine gratinate, scoate-le din cuptor și servește-le calde.

Poftă bună și un An Nou fericit!