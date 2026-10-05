Berea Sadu, prima bere românească cu Indicație Geografică Protejată. Povestea berăriei din Sibiu cu peste 110 ani de istorie

05 oct. 2026, Retail
Berea Sadu, prima bere românească cu Indicație Geografică Protejată. Povestea berăriei din Sibiu cu peste 110 ani de istorie
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Foto Instagram Bere Sadu
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Cuprins
  1. Apa din Valea Sadului, unul dintre elementele care definesc berea
  2. Fabrica de la Sadu a fost înființată în 1913

„Bere Sadu” a devenit prima bere românească recunoscută cu Indicație Geografică Protejată (IGP), după includerea produsului în registrul Comisiei Europene. Berea este produsă la Sadu, în județul Sibiu, într-o fabrică a cărei istorie începe în 1913, conform Economica.net.

Comisia Europeană a aprobat includerea „Bere Sadu” în registrul european al produselor cu Indicație Geografică Protejată. Recunoașterea plasează berea produsă la Sadu în aceeași categorie de certificare europeană cu produse consacrate din țări cu tradiție îndelungată în fabricarea berii.

„Bere Sadu” este o bere lager, nepasteurizată și nefiltrată, produsă prin fermentarea alcoolică a mustului de malț obținut din malț de orz, hamei și drojdie de bere. Alcoolul provine exclusiv din fermentația naturală, fără adaos de alcool sau de alte produse fermentescibile după încheierea fermentației.

Produsul este realizat în două sortimente, bere blondă tradițională și bere brună.

Apa din Valea Sadului, unul dintre elementele care definesc berea

Un element important în specificul berii este apa folosită la producție. Aceasta este o apă cu mineralizare redusă, descrisă drept „moale”, care provine dintr-un izvor din zona montană a Văii Sadului, captat la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri.

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Apa este transportată cu cisternele până la unitatea de producție din Sadu.

Legătura dintre resursa de apă și fabricarea berii în această zonă datează de la începutul secolului XX. Sursele istorice privind dezvoltarea industriei locale menționează tocmai condițiile naturale din Valea Sadului printre factorii care au favorizat dezvoltarea producției de bere aici.

bere-sadu-igp-austria-sibiu

Foto Instagram Bere Sadu

Fabrica de la Sadu a fost înființată în 1913

Istoria berăriei începe în 1913, când Thomas Binder a înființat fabrica de bere de la Sadu.

Unitatea a continuat să funcționeze și în perioada comunistă, iar ulterior a fost privatizată prin metoda MIBO. Fabrica a continuat activitatea până în 2017, când a fost închisă.

Doi ani mai târziu, producția a fost reluată de antreprenorul Ioan Marius-Milonean, care a readus fabrica în circuitul comercial și a investit în echipamente moderne.

În prezent, la Sadu sunt produși aproximativ 7.000 de litri de bere, cu ajutorul unor utilaje aduse din Germania și Austria.

bere-sadu-igp-austria-sibiu

Foto Instagram Bere Sadu

Ce înseamnă certificarea IGP

Indicația Geografică Protejată este una dintre schemele europene de calitate pentru produsele alimentare. Potrivit Ministerului Agriculturii, această etichetă certifică faptul că cel puțin una dintre etapele de producție, prelucrare sau preparare are loc în regiunea de origine a produsului.

Pentru „Bere Sadu”, recunoașterea europeană leagă oficial produsul de zona în care este fabricat și de caracteristicile care au stat la baza reputației sale.

Prin includerea în registrul IGP, „Bere Sadu” devine prima bere românească protejată prin această schemă europeană de calitate.

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