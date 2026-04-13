Festivalul Național al Crescătorilor de Oi din Bulgaria revine anul acesta cu un program bogat, care include zeci de rase de animale, demonstrații ecvestre și concursuri între fermieri. Evenimentul se va desfășura în perioada 22–24 mai, în apropierea Mănăstirii Sf. Petru și Pavel, lângă Leaskoveț, au anunțat organizatorii, potrivit BTA, notează Agerpres.

Vizitatorii vor putea vedea de aproape o varietate largă de animale de fermă și rase speciale, de la oi și capre până la bovine, cai de tracțiune, ponei, măgari și câini ciobănești bulgari. În premieră, ediția din acest an include și rase internaționale de bovine, pe lângă cele tradiționale din Bulgaria.

Unul dintre momentele centrale ale festivalului îl reprezintă concursurile între fermieri. Printre cele mai spectaculoase se numără competiția de tuns manual al oilor, care pune la încercare viteza, precizia și experiența participanților.

Concursurile de cai de tracțiune se vor desfășura pe parcursul a două zile. Pe 23 mai vor intra în arenă caii din categoriile 500, 600 și 700 de kilograme, iar pe 24 mai vor fi prezentate exemplarele de 800, 900 și peste 900 de kilograme, inclusiv în probe de tracțiune în perechi.

- articolul continuă mai jos -

Programul include și o expoziție de armăsari, iar unul dintre punctele de atracție va fi calul de tracțiune flamand Prince, considerat cel mai înalt din Bulgaria, cu o înălțime de 2,01 metri.

În premieră, publicul va putea urmări și activitatea Poliției Călare din Sofia, care va participa la o paradă și va susține demonstrații de echitație.

Festivalul combină tradițiile din zootehnie cu meșteșugurile, gastronomia și folclorul, oferind o experiență completă pentru toate vârstele. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Alimentației, în colaborare cu municipalitățile Veliko Târnovo, Leaskoveț și Gorna Oreahovița, iar accesul este gratuit.