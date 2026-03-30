Noua reglementare europeană privind produsele destinate micului dejun a intrat în linie dreaptă, urmând să fie aplicată integral începând cu luna iunie a anului 2026. Conform Mediafax, această actualizare, deși pare tehnică, are ca scop principal creșterea transparenței, protecția consumatorilor și promovarea unor produse mai sănătoase.

Noi standarde pentru gemuri, miere și sucuri

Potrivit publicației Ingredientsfirst, directivele impun reguli stricte pentru mai multe categorii de produse:

Gemuri: Creșterea obligatorie a conținutului de fruct;

Miere: Norme de etichetare mult mai riguroase;

Sucuri: Reducerea cantității de zahăr;

Lactate: Posibilitatea de a produce lapte evaporat fără lactoză.

Pentru industria alimentară, aceste modificări impun o adaptare rapidă a strategiilor de producție și conformare.

Gemurile, mai mult fruct, mai puțin zahăr

Cea mai vizibilă schimbare vizează rețeta gemurilor. Standardul pentru gemul obișnuit crește de la 35% la cel puțin 45% conținut de fruct, în timp ce varianta „extra” va trebui să conțină minimum 50%.

Această ajustare obligă producătorii să refacă rețetele de la zero, deoarece fructele influențează nu doar gustul, ci și textura, stabilitatea și comportamentul produsului pe durata depozitării.

- articolul continuă mai jos -

Provocări tehnice și costuri de producție ridicate

Specialiștii avertizează că majorarea proporției de fruct reduce automat cantitatea de zahăr, fapt ce perturbă formarea texturii gelificate. Reprezentanții Cargill recomandă producătorilor să testeze din timp noile formule.

Pe lângă dificultățile tehnice, industria se confruntă și cu presiuni financiare:

Fructul este unul dintre cele mai scumpe ingrediente;

Calitatea fructelor variază în funcție de soi și sezon, îngreunând procesul industrial;

Reducerea zahărului poate afecta conservarea și consistența finală (riscul ca produsul să fie prea lichid sau instabil).

Importanța echilibrului chimic: pectină, pH și aciditate

Structura de gel a gemului depinde de un echilibru fragil între zahăr, pectină și aciditate. În noile condiții (mai mult fruct, mai puțin zahăr), producătorii ar putea fi nevoiți să schimbe tipul de pectină utilizat sau să ajusteze parametrii de pH pentru a asigura o consistență optimă.

Noile prevederi, din iunie 2026

Pe măsură ce data limită se apropie, presiunea pe companii crește. Adaptarea timpurie este esențială pentru a evita pierderea competitivității sau dificultățile de conformare de ultim moment.

Noua directivă marchează o trecere către produse mai naturale și rețete simplificate, oferind un avantaj competitiv celor care reușesc să implementeze rapid aceste transformări structurale.