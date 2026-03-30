30 mart. 2026, Articole / Reportaje
Noile reglementări europene privind micul dejun vor intra în vigoare în iunie 2026/ Gemuri cu mai mult fruct și mai puțin zahăr
FOTO: Dreamstime/ Piliphoto
Cuprins
  1. Noi standarde pentru gemuri, miere și sucuri
  2. Gemurile, mai mult fruct, mai puțin zahăr
  3. Provocări tehnice și costuri de producție ridicate
  4. Importanța echilibrului chimic: pectină, pH și aciditate

Noua reglementare europeană privind produsele destinate micului dejun a intrat în linie dreaptă, urmând să fie aplicată integral începând cu luna iunie a anului 2026. Conform Mediafax, această actualizare, deși pare tehnică, are ca scop principal creșterea transparenței, protecția consumatorilor și promovarea unor produse mai sănătoase.

Noi standarde pentru gemuri, miere și sucuri

Potrivit publicației Ingredientsfirst, directivele impun reguli stricte pentru mai multe categorii de produse:

  • Gemuri: Creșterea obligatorie a conținutului de fruct;

  • Miere: Norme de etichetare mult mai riguroase;

  • Sucuri: Reducerea cantității de zahăr;

  • Lactate: Posibilitatea de a produce lapte evaporat fără lactoză.

Pentru industria alimentară, aceste modificări impun o adaptare rapidă a strategiilor de producție și conformare.

Gemurile, mai mult fruct, mai puțin zahăr

Cea mai vizibilă schimbare vizează rețeta gemurilor. Standardul pentru gemul obișnuit crește de la 35% la cel puțin 45% conținut de fruct, în timp ce varianta „extra” va trebui să conțină minimum 50%.

Această ajustare obligă producătorii să refacă rețetele de la zero, deoarece fructele influențează nu doar gustul, ci și textura, stabilitatea și comportamentul produsului pe durata depozitării.

- articolul continuă mai jos -

Provocări tehnice și costuri de producție ridicate

Specialiștii avertizează că majorarea proporției de fruct reduce automat cantitatea de zahăr, fapt ce perturbă formarea texturii gelificate. Reprezentanții Cargill recomandă producătorilor să testeze din timp noile formule.

Pe lângă dificultățile tehnice, industria se confruntă și cu presiuni financiare:

  • Fructul este unul dintre cele mai scumpe ingrediente;

  • Calitatea fructelor variază în funcție de soi și sezon, îngreunând procesul industrial;

  • Reducerea zahărului poate afecta conservarea și consistența finală (riscul ca produsul să fie prea lichid sau instabil).

Importanța echilibrului chimic: pectină, pH și aciditate

Structura de gel a gemului depinde de un echilibru fragil între zahăr, pectină și aciditate. În noile condiții (mai mult fruct, mai puțin zahăr), producătorii ar putea fi nevoiți să schimbe tipul de pectină utilizat sau să ajusteze parametrii de pH pentru a asigura o consistență optimă.

Noile prevederi, din iunie 2026

Pe măsură ce data limită se apropie, presiunea pe companii crește. Adaptarea timpurie este esențială pentru a evita pierderea competitivității sau dificultățile de conformare de ultim moment.

Noua directivă marchează o trecere către produse mai naturale și rețete simplificate, oferind un avantaj competitiv celor care reușesc să implementeze rapid aceste transformări structurale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
30 mart.
Palatul Elisabeta găzduiește o seară dedicată Hospitality Culture Institute/ Principele Radu: Se scrie o nouă pagină în istoria multiseculară dintre ospitalitatea românească şi Coroana Română
Palatul Elisabeta găzduiește o seară dedicată Hospitality Culture Institute/ Principele Radu: Se scrie o nouă pagină în istoria multiseculară dintre ospitalitatea românească şi Coroana Română
Articole / Reportaje
30 mart.
Fără alcool pentru copii/ Germania elimină legea care permitea minorilor de 14 și 15 ani să bea sub supravegherea părinților
Fără alcool pentru copii/ Germania elimină legea care permitea minorilor de 14 și 15 ani să bea sub supravegherea părinților
Articole / Reportaje
30 mart.
Guvernul intenționează să prelungească măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Vor rămâne în vigoare actualele prevederi până la 30 iunie 2026 (proiect de OUG)
Guvernul intenționează să prelungească măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Vor rămâne în vigoare actualele prevederi până la 30 iunie 2026 (proiect de OUG)
Articole / Reportaje
30 mart.
Precipitațiile de la începutul anului contribuie la dezvoltarea culturilor de toamnă / Gradul de răsărire la grâu este unul bun
Precipitațiile de la începutul anului contribuie la dezvoltarea culturilor de toamnă / Gradul de răsărire la grâu este unul bun
Articole / Reportaje
30 mart.
Ministrul Agriculturii cere menținerea adaosului comercial plafonat la produsele agroalimentare după 31 martie/ Tot luni, Barbu a anunțat un act normativ prin care fermierii pot cumpăra 78 de litri de motorină pe hectar fără acciză și fără TVA
Ministrul Agriculturii cere menținerea adaosului comercial plafonat la produsele agroalimentare după 31 martie/ Tot luni, Barbu a anunțat un act normativ prin care fermierii pot cumpăra 78 de litri de motorină pe hectar fără acciză și fără TVA