Dragoș Constantin, fost consilier al fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), a fost numit membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM), companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, condus de ministrul Irineu Darău (USR), informează G4Media.

Potrivit unui anunț publicat de SNAM, Adunarea Generală a Acționarilor a decis numirea lui Dragoș-Octavian Constantin pentru un mandat provizoriu de cinci luni, în perioada 14 mai – 14 octombrie 2026.

În același Consiliu de Administrație se află și Mihai Ghinescu, consilier pentru infrastructură și investiții în cadrul Administrației Prezidențiale, care, potrivit CV-ului său, este de asemenea membru USR.

Absolvent al Universității de Arte

Conform CV-ului publicat pe site-ul Societății Naționale a Apelor Minerale, Dragoș Constantin este absolvent al Universității Naționale de Arte din București, promoția 2011.

Documentul nu indică experiență profesională în domeniul apelor minerale sau în industria extractivă. În schimb, acesta a ocupat mai multe funcții în administrația publică și în consilii de administrație ale unor companii publice.

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Între 2023 și 2024 a coordonat implementarea proiectului european „Strategia de Dezvoltare Durabilă și Smart City pentru Sectorul 1”. În perioada 2023–2025 a fost membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale de Iluminat Public București, iar în intervalul 2020–2021 a făcut parte din Consiliul de Administrație al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1, unde, potrivit CV-ului, s-a ocupat de proiecte de reabilitare a unor teatre.

Din 2025, Dragoș Constantin este consilier al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Raluca Rogoz.

Numirea sa în conducerea SNAM are loc în contextul în care Ministerul Economiei este condus, din decembrie 2025, de Irineu Darău (USR), care l-a înlocuit în funcție pe colegul său de partid, Radu Miruță.

Într-un drept la replică transmis G4Media, Dragoș Constantin afirmă că numirea sa în acest post nu reprezintă o “sinecură” ci este vorba de un “mandat provizoriu, limitat la cinci luni, acordat în conformitate cu procedurile legale aplicabile”.

Mai jos, dreptul la replică: