APIA a plătit peste 16,5 milioane de lei către 11.482 de rentieri agricoli / Până când mai pot fi depuse documentele pentru renta viageră agricolă

Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate la nivel național în perioada 1 martie – 28 iulie 2026, iar aproape 12.000 de beneficiari au fost autorizați la plată, potrivit datelor transmise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează Agerpres.

APIA desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, autorizare la plată și efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025.

Aproape 12.000 de beneficiari, autorizați la plată

În perioada 1 martie – 28 iulie, la nivel național au fost vizate 17.291 de carnete de rentier agricol și au fost autorizați la plată 11.954 de beneficiari.

Dintre aceștia, 11.482 sunt rentieri agricoli, pentru care suma autorizată este de 16,562 milioane de lei, iar 472 sunt moștenitori, pentru care suma se ridică la 385.017 lei.

„Totodată, până la data de 29 iulie 2026, APIA a efectuat plata sumei de 16.562.132,55 lei către un număr total de 11.482 rentieri agricoli. Reamintim că termenul-limită până la care rentierii agricoli sau împuterniciţii/mandatarii/curatorii acestora pot transmite documentele necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2025 este data de 31 august 2026”, se arată în comunicatul APIA.

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Termenul pentru transmiterea documentelor este 31 august

Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezentarea la sediile Centrelor Județene APIA, prin mijloace electronice de comunicații, prin poștă sau prin servicii de curierat.

Plata rentei viagere agricole este efectuată de centrele județene APIA, într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la 30 noiembrie 2026.

Banii pot fi primiți prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Ce trebuie să știe moștenitorii rentierilor agricoli

Pentru moștenitori există un termen distinct.

„Moştenitorii rentierilor agricoli decedaţi pot solicita plata rentei viagere agricole cuvenite acestora până la data decesului, prin depunerea documentelor justificative prevăzute de legislaţia în vigoare, la orice Centru Judeţean APIA, până la data de 15 octombrie 2026, inclusiv”, se menționează în comunicat.

Astfel, rentierii agricoli sau reprezentanții acestora mai pot transmite documentele necesare până la 31 august 2026, în timp ce moștenitorii rentierilor decedați au la dispoziție termenul de 15 octombrie 2026 pentru solicitarea sumelor cuvenite.